https://ria.ru/20250630/mid-2026336853.html

Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов

Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов - РИА Новости, 30.06.2025

Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:30:00+03:00

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азербайджан

россия

баку

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в МИД России."В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана", — указали там."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250630/baku-2026326044.html

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

азербайджан

россия

баку

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азербайджан, россия, баку, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)