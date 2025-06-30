Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов
В МИД вызвали посла Азербайджана в связи с недружественными действиями Баку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в МИД России.
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"В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана", — указали там.
"Операция" в офисе Sputnik в Баку
- В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
- Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сотрудники посольства в Баку выехали к офису издания.
- Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
- Вскоре к офису агентства подъехал автомобиль российского посольства, но дипломатов не пустили к журналистам.
- Полиция вызвала в офис Sputnik всех сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
- Силовые структуры Азербайджана оцепили территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости.
- Возле офиса стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
- Несколько силовиков дежурят на улице.
- Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно.
- Позднее стало известно, что силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых и шеф-редактора Белоусова.
Задержания в Екатеринбурге
- На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
- Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову — продлили срок содержания на 72 часа.
- Всего в деле десять фигурантов.
- Его расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
- Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.