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Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов - РИА Новости, 30.06.2025
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16:30 30.06.2025 (обновлено: 16:50 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/mid-2026336853.html
Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов
Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов - РИА Новости, 30.06.2025
Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов
Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:30:00+03:00
2025-06-30T16:50:00+03:00
азербайджан
россия
баку
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в МИД России.&quot;В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана&quot;, — указали там."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250630/baku-2026326044.html
https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
азербайджан
россия
баку
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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азербайджан, россия, баку, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Россия, Баку, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за задержания российских журналистов

В МИД вызвали посла Азербайджана в связи с недружественными действиями Баку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в МИД России.
«

"В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана", — указали там.

"Операция" в офисе Sputnik в Баку

  • В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
  • Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сотрудники посольства в Баку выехали к офису издания.
  • Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
  • Вскоре к офису агентства подъехал автомобиль российского посольства, но дипломатов не пустили к журналистам.
  • Полиция вызвала в офис Sputnik всех сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
  • Силовые структуры Азербайджана оцепили территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости.
  • Возле офиса стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
  • Несколько силовиков дежурят на улице.
  • Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно.
  • Позднее стало известно, что силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых и шеф-редактора Белоусова.
Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СПЧ следит за ситуацией вокруг редакции Sputnik Азербайджан в Баку
Вчера, 15:41

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
  • Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову — продлили срок содержания на 72 часа.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 15:11
  • Всего в деле десять фигурантов.
  • Его расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
  • Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку
Вчера, 16:42
 
АзербайджанРоссияБакуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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