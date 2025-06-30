https://ria.ru/20250630/mayning-2026208972.html

В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 30.06.2025

В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:06:00+03:00

2025-06-30T09:06:00+03:00

2025-06-30T09:06:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы", - говорится в сообщении. Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции. По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД. На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия