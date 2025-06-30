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В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 30.06.2025
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09:06 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/mayning-2026208972.html
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму
Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:06:00+03:00
2025-06-30T09:06:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы", - говорится в сообщении. Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции. По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД. На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

Ущерб от подпольной майнинговой фермы в Петербурге составил около 10 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы", - говорится в сообщении.
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Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции.
По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД.
На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.
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