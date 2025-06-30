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Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю - РИА Новости, 30.06.2025
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02:51 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/izrail-2026190836.html
Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю
Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю - РИА Новости, 30.06.2025
Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю
Поврежденный Ираном нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, вероятно, полностью возобновит работу к октябрю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:51:00+03:00
2025-06-30T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поврежденный Ираном нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, вероятно, полностью возобновит работу к октябрю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на владеющую им компанию Bazan. Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на 16 июня. "Компания … заявила в отчете для регулятора, что он (НПЗ – ред.) постепенно возобновляет операции и, вероятно, будет полностью введен в строй к октябрю", - пишет издание. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что Иран нанес ракетный удар по этому НПЗ.
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в мире, иран, хайфа, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Хайфа, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю

Поврежденный во время иранских ударов НПЗ в Хайфе вернется к работе к октябрю

© AP Photo / Ariel SchalitМесто падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поврежденный Ираном нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, вероятно, полностью возобновит работу к октябрю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на владеющую им компанию Bazan.
Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на 16 июня.
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"Компания … заявила в отчете для регулятора, что он (НПЗ – ред.) постепенно возобновляет операции и, вероятно, будет полностью введен в строй к октябрю", - пишет издание.
Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что Иран нанес ракетный удар по этому НПЗ.
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