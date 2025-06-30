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Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю

Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю - РИА Новости, 30.06.2025

Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю

Поврежденный Ираном нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, вероятно, полностью возобновит работу к октябрю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:51:00+03:00

2025-06-30T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поврежденный Ираном нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, вероятно, полностью возобновит работу к октябрю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на владеющую им компанию Bazan. Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на 16 июня. "Компания … заявила в отчете для регулятора, что он (НПЗ – ред.) постепенно возобновляет операции и, вероятно, будет полностью введен в строй к октябрю", - пишет издание. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что Иран нанес ракетный удар по этому НПЗ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, хайфа, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте