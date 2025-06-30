Поврежденный Ираном НПЗ в Хайфе могут перезапустить к октябрю
Поврежденный во время иранских ударов НПЗ в Хайфе вернется к работе к октябрю
© AP Photo / Ariel SchalitМесто падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике
© AP Photo / Ariel Schalit
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поврежденный Ираном нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, вероятно, полностью возобновит работу к октябрю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на владеющую им компанию Bazan.
Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на 16 июня.
"Компания … заявила в отчете для регулятора, что он (НПЗ – ред.) постепенно возобновляет операции и, вероятно, будет полностью введен в строй к октябрю", - пишет издание.
Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что Иран нанес ракетный удар по этому НПЗ.
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