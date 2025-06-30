В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв
СК в Волгограде пресек деятельность экстремистской группы, задержаны 4 подростка
© ГУ МВД России по Волгоградской областиОбыск в гараже у одного из подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, в Волгограде. Кадр видео
Обыск в гараже у одного из подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, в Волгограде. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали четверых подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
По версии следствия:
- экстремистское сообщество создал 17-летний волгоградец, который придерживается радикальных взглядов;
- в него вошли несколько подростков, они встречались в арендованном гараже;
- организатор призывал в мессенджере к насилию против отдельных религиозных и национальных групп;
- подросток планировал акции против органов власти, а также преступления с целью возбуждения национальной розни;
- члены группы поджигали машины, которые принадлежали выходцам из национальных республик России и стран СНГ;
- в гараже во время обыска нашли взрывчатку промышленного производства;
- организатора преступного сообщества арестовали, его сообщники под домашним арестом;
- возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Как уточнили в ФСБ, подростки сожгли копию Знамени Победы, пять автомобилей и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.
По данным спецслужбы, они входили в молодежное праворадикальное объединение.