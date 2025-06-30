https://ria.ru/20250630/gruppa-2026208643.html

В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв

В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв - РИА Новости, 30.06.2025

В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв

В Волгограде задержали четверых подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:02:00+03:00

2025-06-30T09:02:00+03:00

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волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали четверых подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. По версии следствия:Как уточнили в ФСБ, подростки сожгли копию Знамени Победы, пять автомобилей и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода. По данным спецслужбы, они входили в молодежное праворадикальное объединение.

https://ria.ru/20250624/peterburg-2025135891.html

https://ria.ru/20250603/neftejugansk-2020586573.html

волгоград

россия

волгоградская область

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2025

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волгоград, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, снг, волгоградская область