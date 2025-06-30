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В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв - РИА Новости, 30.06.2025
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09:02 30.06.2025 (обновлено: 11:18 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gruppa-2026208643.html
В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв
В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв - РИА Новости, 30.06.2025
В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв
В Волгограде задержали четверых подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 30.06.2025
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волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
снг
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ВОЛГОГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали четверых подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. По версии следствия:Как уточнили в ФСБ, подростки сожгли копию Знамени Победы, пять автомобилей и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода. По данным спецслужбы, они входили в молодежное праворадикальное объединение.
https://ria.ru/20250624/peterburg-2025135891.html
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волгоград, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, снг, волгоградская область
Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, СНГ, Волгоградская область
В Волгограде задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв

СК в Волгограде пресек деятельность экстремистской группы, задержаны 4 подростка

© ГУ МВД России по Волгоградской областиОбыск в гараже у одного из подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, в Волгограде. Кадр видео
Обыск в гараже у одного из подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, в Волгограде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Обыск в гараже у одного из подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, в Волгограде. Кадр видео
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ВОЛГОГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали четверых подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
По версии следствия:
  • экстремистское сообщество создал 17-летний волгоградец, который придерживается радикальных взглядов;
  • в него вошли несколько подростков, они встречались в арендованном гараже;
  • организатор призывал в мессенджере к насилию против отдельных религиозных и национальных групп;
  • подросток планировал акции против органов власти, а также преступления с целью возбуждения национальной розни;
  • члены группы поджигали машины, которые принадлежали выходцам из национальных республик России и стран СНГ;
  • в гараже во время обыска нашли взрывчатку промышленного производства;
  • организатора преступного сообщества арестовали, его сообщники под домашним арестом;
  • возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
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По данным спецслужбы, они входили в молодежное праворадикальное объединение.
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