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В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 30.06.2025
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20:33 30.06.2025 (обновлено: 21:01 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/dtp-2026390809.html
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 30.06.2025
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека
При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:33:00+03:00
2025-06-30T21:01:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
дтп
южно-сухокумск
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МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике. &quot;Житель Ставропольского края, управляя Volkswagen Golf, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada Vesta, за рулем которой находился 56-летний житель того же региона. В результате ДТП оба водителя, а также 50-летняя пассажирка Vesta погибли на месте&quot;, — отметили в ведомстве.Еще трех пассажиров Vesta — женщин 34 и 50 лет и девятилетнюю девочку — доставили в городскую больницу Кизляра с различными травмами.ДТП произошло в 11:50 мск на федеральной автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Южно-Сухокумске.
республика дагестан
россия
южно-сухокумск
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происшествия, республика дагестан, россия, дтп, южно-сухокумск
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, ДТП, Южно-Сухокумск
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека

Три человека погибли, трое пострадали в ДТП на федеральной трассе в Дагестане

© Фото : МВД по Республике Дагестан На месте ДТП на автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Дагестане
На месте ДТП на автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Дагестане - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : МВД по Республике Дагестан
На месте ДТП на автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«

"Житель Ставропольского края, управляя Volkswagen Golf, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada Vesta, за рулем которой находился 56-летний житель того же региона. В результате ДТП оба водителя, а также 50-летняя пассажирка Vesta погибли на месте", — отметили в ведомстве.

Еще трех пассажиров Vesta — женщин 34 и 50 лет и девятилетнюю девочку — доставили в городскую больницу Кизляра с различными травмами.
ДТП произошло в 11:50 мск на федеральной автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Южно-Сухокумске.
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияДТПЮжно-Сухокумск
 
 
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