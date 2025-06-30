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В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека

В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 30.06.2025

В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека

При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:33:00+03:00

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2025-06-30T21:01:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

дтп

южно-сухокумск

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МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике. "Житель Ставропольского края, управляя Volkswagen Golf, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada Vesta, за рулем которой находился 56-летний житель того же региона. В результате ДТП оба водителя, а также 50-летняя пассажирка Vesta погибли на месте", — отметили в ведомстве.Еще трех пассажиров Vesta — женщин 34 и 50 лет и девятилетнюю девочку — доставили в городскую больницу Кизляра с различными травмами.ДТП произошло в 11:50 мск на федеральной автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Южно-Сухокумске.

республика дагестан

россия

южно-сухокумск

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2025

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происшествия, республика дагестан, россия, дтп, южно-сухокумск