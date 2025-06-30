https://ria.ru/20250630/dtp-2026390809.html
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 30.06.2025
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека
При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:33:00+03:00
2025-06-30T20:33:00+03:00
2025-06-30T21:01:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
дтп
южно-сухокумск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026390443_16:0:2455:1372_1920x0_80_0_0_0961cddf98091f513734e659a6f4815b.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике. "Житель Ставропольского края, управляя Volkswagen Golf, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada Vesta, за рулем которой находился 56-летний житель того же региона. В результате ДТП оба водителя, а также 50-летняя пассажирка Vesta погибли на месте", — отметили в ведомстве.Еще трех пассажиров Vesta — женщин 34 и 50 лет и девятилетнюю девочку — доставили в городскую больницу Кизляра с различными травмами.ДТП произошло в 11:50 мск на федеральной автодороге Кочубей — Минеральные Воды в Южно-Сухокумске.
республика дагестан
россия
южно-сухокумск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026390443_426:0:2255:1372_1920x0_80_0_0_82ff9b696ec2ea1a389406514e947018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, дтп, южно-сухокумск
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, ДТП, Южно-Сухокумск
В ДТП на трассе в Дагестане погибли три человека
Три человека погибли, трое пострадали в ДТП на федеральной трассе в Дагестане