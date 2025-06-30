https://ria.ru/20250630/dagestan-2026378343.html

В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины

В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины - РИА Новости, 30.06.2025

В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины

Правоохранители задержали в Дагестане машину с партией нелегальной осетрины, изъято 545 экземпляров рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД РФ по... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:42:00+03:00

2025-06-30T18:42:00+03:00

2025-06-30T18:42:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

кизляр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/09/1529860947_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_cb4a32ab9b847f28a0f4555034604cc5.jpg

МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане машину с партией нелегальной осетрины, изъято 545 экземпляров рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД РФ по республике. "Сотрудники МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан на КЗПП "Ява 120" задержали машину с крупной партией нелегальной осетрины. Автомобиль "Газ-221717"… был остановлен на посту для проверки. В ходе осмотра машины правоохранители обнаружили 545 экземпляров рыбы семейства осетровых, вылов которой запрещен международными договорами", – говорится в сообщении. За рулем автомобиля был 47-летний житель города Кизляра. Эксперты уточняют размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (статья 258.1 УК РФ), добавили в МВД.

https://ria.ru/20250627/rossija-2025856938.html

республика дагестан

россия

кизляр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, россия, кизляр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)