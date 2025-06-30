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В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины - РИА Новости, 30.06.2025
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18:42 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dagestan-2026378343.html
В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины
В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины - РИА Новости, 30.06.2025
В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины
Правоохранители задержали в Дагестане машину с партией нелегальной осетрины, изъято 545 экземпляров рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД РФ по... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:42:00+03:00
2025-06-30T18:42:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
кизляр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане машину с партией нелегальной осетрины, изъято 545 экземпляров рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД РФ по республике. "Сотрудники МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан на КЗПП "Ява 120" задержали машину с крупной партией нелегальной осетрины. Автомобиль "Газ-221717"… был остановлен на посту для проверки. В ходе осмотра машины правоохранители обнаружили 545 экземпляров рыбы семейства осетровых, вылов которой запрещен международными договорами", – говорится в сообщении. За рулем автомобиля был 47-летний житель города Кизляра. Эксперты уточняют размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (статья 258.1 УК РФ), добавили в МВД.
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республика дагестан
россия
кизляр
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происшествия, республика дагестан, россия, кизляр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Кизляр, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины

МВД: в Дагестане задержали машину с партией нелегальной осетрины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОсетры
Осетры - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане машину с партией нелегальной осетрины, изъято 545 экземпляров рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД РФ по республике.
"Сотрудники МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан на КЗПП "Ява 120" задержали машину с крупной партией нелегальной осетрины. Автомобиль "Газ-221717"… был остановлен на посту для проверки. В ходе осмотра машины правоохранители обнаружили 545 экземпляров рыбы семейства осетровых, вылов которой запрещен международными договорами", – говорится в сообщении.
За рулем автомобиля был 47-летний житель города Кизляра. Эксперты уточняют размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (статья 258.1 УК РФ), добавили в МВД.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКизлярФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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