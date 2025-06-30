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Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров - РИА Новости, 30.06.2025
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10:23 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/bpla-2026225208.html
Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров
Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров - РИА Новости, 30.06.2025
Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:23:00+03:00
2025-06-30T10:23:00+03:00
россия
казахстан
астана
сергей лавров
мурат нуртлеу
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает ее и в контактах с Украиной. "Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", - сказал Лавров журналистам, говоря о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.
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россия, казахстан, астана, сергей лавров, мурат нуртлеу
Россия, Казахстан, Астана, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу
Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров

Лавров: Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Мурат Нуртлеу
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает ее и в контактах с Украиной.
"Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", - сказал Лавров журналистам, говоря о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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РоссияКазахстанАстанаСергей ЛавровМурат Нуртлеу
 
 
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