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Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров

Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров - РИА Новости, 30.06.2025

Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:23:00+03:00

2025-06-30T10:23:00+03:00

2025-06-30T10:23:00+03:00

россия

казахстан

астана

сергей лавров

мурат нуртлеу

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает ее и в контактах с Украиной. "Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", - сказал Лавров журналистам, говоря о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

https://ria.ru/20250603/kazakhstan-2020583142.html

россия

казахстан

астана

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россия, казахстан, астана, сергей лавров, мурат нуртлеу