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Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию - РИА Новости, 30.06.2025
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14:19 30.06.2025 (обновлено: 15:53 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/berbok-2026301410.html
Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию
Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию - РИА Новости, 30.06.2025
Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в понедельник официально покидает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:19:00+03:00
2025-06-30T15:53:00+03:00
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в понедельник официально покидает бундестаг; в Нью-Йорк политик прибудет без депутатского мандата, мужа и высокого уровня владения английским языком. Бербок сдаст в течение сегодняшнего дня свой депутатский мандат, как ранее сообщили в немецком парламенте. В течение 12 лет политик представляла интересы избирателей "Зелёных" в бундестаге.Анналена Шарлотта Альма Бербок родилась в 1980 году близ Ганновера, где росла на ферме c двумя сестрами и была окружена заботой своих близких - в том числе дожившего до 103 лет в 2016 году дедушки Вальдемара Бербок, в прошлом офицера Вермахта и, как утверждают СМИ, убежденного национал-социалиста на службе Рейха. На своём карьерном пути убеждённая же феминистка Бербок прославилась тем, что в её дипломной работе был найден плагиат, а в резюме - неточности. Несмотря на это, в 2013 году она стала депутатом немецкого парламента и прошла карьерный путь от референта до сопредседателя партии "Зелёных". В 2021 Бербок году стала первой женщиной в истории Германии, занявшей пост министра иностранных дел. Главными "коньками" экс-министра и депутата были нацбезопасность, стратегия по отношению к Китаю и "феминистическая внешняя политика". Но настоящую всемирную знаменитость политику принесли постоянные оговорки и ляпы. Так, министр множество раз говорила "Кокаина" вместо Украины, утверждала, что в Европе живут 1,3 миллиарда людей, предлагала президенту РФ Владимиру Путину совершить "разворот на 360 градусов". Нелюбовь многих жителей Германии политик обеспечила себе и тем, что в августе 2022 года заявила, что вне зависимости от того, что думают немецкие избиратели, главное для нее - "сдержать обещание" людям Украины. Нередко бывшему канцлеру Олафу Шольцу приходилось впоследствии корректировать слова своей главной "дипломатки" и проводить с ней разговоры тет-а-тет. В январе 2023 года Бербок сказала в ходе заседания Совета Европы, что "мы находимся в войне с Россией", а в сентябре назвала китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, что привело к значительному охлаждению отношений стран. Вопреки тому, что партия "Зелёных" в своих основных положениях в прошлом считалась антимилитаристской, Бербок всегда давала понять, что по вопросу поставки оружия Украине и намекала на необходимость поставки ракет Taurus Киеву её взгляды разнятся с более осторожным канцлером Шольцем. В полную меру успех "феминистической внешней политики" проявился в январе, когда представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии министру, прибывшей с первым визитом в Дамаск. Бербок призвала к равноправию полов и религиозных общин, однако затем в стране в ходе боестолкновений было убито и стали жертвами насилия множество представителей как религиозных меньшинств, так и женщин. Что не помешало министру в ходе второго визита весной пообещать новой сирийской администрации, представители которой ей снова не пожали руки, суммарно несколько сотен миллионов евро на цели по защите меньшинств и женщин. Незадолго до своего ухода с поста министра в результате дострочных выборов в Германии, Бербок развелась со своим мужем, посетила в качестве последних визитов Украину и Молдавию и сместила в качестве соискателя на место председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН карьерного дипломата, и, что примечательно, женщину - Хельгу Шмидт. В своей прощальной речи в бундестаге в пятницу Бербок заявила, что её "по всему миру повсюду встречали с доверием и уважением" и обозвала присутсвовавших депутатов "Альтернативы для Германии" опасностью для демократии. Не обошлось и без оговорок - Бербок не смогла выговорить слово Ziel (цель, рус.) и вместо этого произнесла Ziesiel. Не лучшим образом у министра обстоят дела и с английским языком - устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", экс-глава МИД в 2023 году произнесла, как "бекон надежды". Надеяться, что Бербок с тех пор подучила английский не приходится - в опубликованном в мае ознакомительном ролике, в ходе которого будущая председатель Генассамблеи ООН прогуливается по коридорам нью-йоркского здания и рассказывает о себе и своей будущей работе, с ней снова приключился ляпсус – вместо "новое немецкое правительство" ("new…") политик произнесла "голое немецкое правительство" ("nude...").
https://ria.ru/20250605/zakharova--2021075468.html
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в мире, германия, украина, нью-йорк (город), олаф шольц, анналена бербок, владимир путин, оон, совет европы, генеральная ассамблея оон
В мире, Германия, Украина, Нью-Йорк (город), Олаф Шольц, Анналена Бербок, Владимир Путин, ООН, Совет Европы, Генеральная Ассамблея ООН
Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок покинула бундестаг

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в понедельник официально покидает бундестаг; в Нью-Йорк политик прибудет без депутатского мандата, мужа и высокого уровня владения английским языком.
Бербок сдаст в течение сегодняшнего дня свой депутатский мандат, как ранее сообщили в немецком парламенте. В течение 12 лет политик представляла интересы избирателей "Зелёных" в бундестаге.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН
5 июня, 13:01
Анналена Шарлотта Альма Бербок родилась в 1980 году близ Ганновера, где росла на ферме c двумя сестрами и была окружена заботой своих близких - в том числе дожившего до 103 лет в 2016 году дедушки Вальдемара Бербок, в прошлом офицера Вермахта и, как утверждают СМИ, убежденного национал-социалиста на службе Рейха.
На своём карьерном пути убеждённая же феминистка Бербок прославилась тем, что в её дипломной работе был найден плагиат, а в резюме - неточности. Несмотря на это, в 2013 году она стала депутатом немецкого парламента и прошла карьерный путь от референта до сопредседателя партии "Зелёных".
В 2021 Бербок году стала первой женщиной в истории Германии, занявшей пост министра иностранных дел. Главными "коньками" экс-министра и депутата были нацбезопасность, стратегия по отношению к Китаю и "феминистическая внешняя политика".
Но настоящую всемирную знаменитость политику принесли постоянные оговорки и ляпы. Так, министр множество раз говорила "Кокаина" вместо Украины, утверждала, что в Европе живут 1,3 миллиарда людей, предлагала президенту РФ Владимиру Путину совершить "разворот на 360 градусов".
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН
3 июня, 03:43
Нелюбовь многих жителей Германии политик обеспечила себе и тем, что в августе 2022 года заявила, что вне зависимости от того, что думают немецкие избиратели, главное для нее - "сдержать обещание" людям Украины.
Нередко бывшему канцлеру Олафу Шольцу приходилось впоследствии корректировать слова своей главной "дипломатки" и проводить с ней разговоры тет-а-тет. В январе 2023 года Бербок сказала в ходе заседания Совета Европы, что "мы находимся в войне с Россией", а в сентябре назвала китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, что привело к значительному охлаждению отношений стран.
Вопреки тому, что партия "Зелёных" в своих основных положениях в прошлом считалась антимилитаристской, Бербок всегда давала понять, что по вопросу поставки оружия Украине и намекала на необходимость поставки ракет Taurus Киеву её взгляды разнятся с более осторожным канцлером Шольцем.
В полную меру успех "феминистической внешней политики" проявился в январе, когда представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии министру, прибывшей с первым визитом в Дамаск. Бербок призвала к равноправию полов и религиозных общин, однако затем в стране в ходе боестолкновений было убито и стали жертвами насилия множество представителей как религиозных меньшинств, так и женщин. Что не помешало министру в ходе второго визита весной пообещать новой сирийской администрации, представители которой ей снова не пожали руки, суммарно несколько сотен миллионов евро на цели по защите меньшинств и женщин.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
6 мая, 08:22
Незадолго до своего ухода с поста министра в результате дострочных выборов в Германии, Бербок развелась со своим мужем, посетила в качестве последних визитов Украину и Молдавию и сместила в качестве соискателя на место председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН карьерного дипломата, и, что примечательно, женщину - Хельгу Шмидт.
В своей прощальной речи в бундестаге в пятницу Бербок заявила, что её "по всему миру повсюду встречали с доверием и уважением" и обозвала присутсвовавших депутатов "Альтернативы для Германии" опасностью для демократии. Не обошлось и без оговорок - Бербок не смогла выговорить слово Ziel (цель, рус.) и вместо этого произнесла Ziesiel.
Не лучшим образом у министра обстоят дела и с английским языком - устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", экс-глава МИД в 2023 году произнесла, как "бекон надежды". Надеяться, что Бербок с тех пор подучила английский не приходится - в опубликованном в мае ознакомительном ролике, в ходе которого будущая председатель Генассамблеи ООН прогуливается по коридорам нью-йоркского здания и рассказывает о себе и своей будущей работе, с ней снова приключился ляпсус – вместо "новое немецкое правительство" ("new…") политик произнесла "голое немецкое правительство" ("nude...").
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Особый цинизм". Эксперт высказался об избрании Бербок главой ГА ООН
3 июня, 10:52
 
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