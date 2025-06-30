https://ria.ru/20250630/berbok-2026301410.html

Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию

Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию - РИА Новости, 30.06.2025

Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в понедельник официально покидает... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:19:00+03:00

2025-06-30T14:19:00+03:00

2025-06-30T15:53:00+03:00

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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в понедельник официально покидает бундестаг; в Нью-Йорк политик прибудет без депутатского мандата, мужа и высокого уровня владения английским языком. Бербок сдаст в течение сегодняшнего дня свой депутатский мандат, как ранее сообщили в немецком парламенте. В течение 12 лет политик представляла интересы избирателей "Зелёных" в бундестаге.Анналена Шарлотта Альма Бербок родилась в 1980 году близ Ганновера, где росла на ферме c двумя сестрами и была окружена заботой своих близких - в том числе дожившего до 103 лет в 2016 году дедушки Вальдемара Бербок, в прошлом офицера Вермахта и, как утверждают СМИ, убежденного национал-социалиста на службе Рейха. На своём карьерном пути убеждённая же феминистка Бербок прославилась тем, что в её дипломной работе был найден плагиат, а в резюме - неточности. Несмотря на это, в 2013 году она стала депутатом немецкого парламента и прошла карьерный путь от референта до сопредседателя партии "Зелёных". В 2021 Бербок году стала первой женщиной в истории Германии, занявшей пост министра иностранных дел. Главными "коньками" экс-министра и депутата были нацбезопасность, стратегия по отношению к Китаю и "феминистическая внешняя политика". Но настоящую всемирную знаменитость политику принесли постоянные оговорки и ляпы. Так, министр множество раз говорила "Кокаина" вместо Украины, утверждала, что в Европе живут 1,3 миллиарда людей, предлагала президенту РФ Владимиру Путину совершить "разворот на 360 градусов". Нелюбовь многих жителей Германии политик обеспечила себе и тем, что в августе 2022 года заявила, что вне зависимости от того, что думают немецкие избиратели, главное для нее - "сдержать обещание" людям Украины. Нередко бывшему канцлеру Олафу Шольцу приходилось впоследствии корректировать слова своей главной "дипломатки" и проводить с ней разговоры тет-а-тет. В январе 2023 года Бербок сказала в ходе заседания Совета Европы, что "мы находимся в войне с Россией", а в сентябре назвала китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, что привело к значительному охлаждению отношений стран. Вопреки тому, что партия "Зелёных" в своих основных положениях в прошлом считалась антимилитаристской, Бербок всегда давала понять, что по вопросу поставки оружия Украине и намекала на необходимость поставки ракет Taurus Киеву её взгляды разнятся с более осторожным канцлером Шольцем. В полную меру успех "феминистической внешней политики" проявился в январе, когда представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии министру, прибывшей с первым визитом в Дамаск. Бербок призвала к равноправию полов и религиозных общин, однако затем в стране в ходе боестолкновений было убито и стали жертвами насилия множество представителей как религиозных меньшинств, так и женщин. Что не помешало министру в ходе второго визита весной пообещать новой сирийской администрации, представители которой ей снова не пожали руки, суммарно несколько сотен миллионов евро на цели по защите меньшинств и женщин. Незадолго до своего ухода с поста министра в результате дострочных выборов в Германии, Бербок развелась со своим мужем, посетила в качестве последних визитов Украину и Молдавию и сместила в качестве соискателя на место председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН карьерного дипломата, и, что примечательно, женщину - Хельгу Шмидт. В своей прощальной речи в бундестаге в пятницу Бербок заявила, что её "по всему миру повсюду встречали с доверием и уважением" и обозвала присутсвовавших депутатов "Альтернативы для Германии" опасностью для демократии. Не обошлось и без оговорок - Бербок не смогла выговорить слово Ziel (цель, рус.) и вместо этого произнесла Ziesiel. Не лучшим образом у министра обстоят дела и с английским языком - устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", экс-глава МИД в 2023 году произнесла, как "бекон надежды". Надеяться, что Бербок с тех пор подучила английский не приходится - в опубликованном в мае ознакомительном ролике, в ходе которого будущая председатель Генассамблеи ООН прогуливается по коридорам нью-йоркского здания и рассказывает о себе и своей будущей работе, с ней снова приключился ляпсус – вместо "новое немецкое правительство" ("new…") политик произнесла "голое немецкое правительство" ("nude...").

https://ria.ru/20250605/zakharova--2021075468.html

https://ria.ru/20250603/oon-2020580524.html

https://ria.ru/20250506/berbok-2015199210.html

https://ria.ru/20250603/berbok-2020609257.html

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