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В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз"

В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз" - РИА Новости, 30.06.2025

В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз"

Суд арестовал находившегося в розыске одного из главарей преступной группировки "Центр Камаз", которая привлекала молодежь к совершению противоправных действий... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:15:00+03:00

2025-06-30T14:15:00+03:00

2025-06-30T14:15:00+03:00

происшествия

россия

ульяновск

ульяновская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал находившегося в розыске одного из главарей преступной группировки "Центр Камаз", которая привлекала молодежь к совершению противоправных действий в Ульяновске, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. Сотрудники полиции, Росгвардии и СУСК России по региону задержали 38-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. По оперативным данным, он лидер одного из звеньев так называемой ОПГ "Центр Камаз", которая занималась привлечением молодых людей к совершению противоправных действий на территории Ульяновска. Злоумышленник был объявлен в розыск после задержания основных фигурантов в феврале этого года. Тогда ему удалось скрыться. По различным данным, он постоянно менял место жительство и скрывался на территории Ульяновска и за пределами региона. "В настоящее время фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно – розыскной деятельности сотрудников полиции по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", продолжается", - говорится в сообщении УМВД России по региону. Всего на данный момент установлено и задержано 26 участников группировки "Центр Камаз". Ранее в областном УМВД России сообщали, что фигурантов подозревают в пропаганде запрещенной на территории Российской Федерации идеологии АУЕ*. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250630/figurant-2026251530.html

россия

ульяновск

ульяновская область

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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)