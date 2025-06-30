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В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз" - РИА Новости, 30.06.2025
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14:15 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/arest-2026300514.html
В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз"
В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз" - РИА Новости, 30.06.2025
В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз"
Суд арестовал находившегося в розыске одного из главарей преступной группировки "Центр Камаз", которая привлекала молодежь к совершению противоправных действий... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:15:00+03:00
2025-06-30T14:15:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал находившегося в розыске одного из главарей преступной группировки "Центр Камаз", которая привлекала молодежь к совершению противоправных действий в Ульяновске, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. Сотрудники полиции, Росгвардии и СУСК России по региону задержали 38-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. По оперативным данным, он лидер одного из звеньев так называемой ОПГ "Центр Камаз", которая занималась привлечением молодых людей к совершению противоправных действий на территории Ульяновска. Злоумышленник был объявлен в розыск после задержания основных фигурантов в феврале этого года. Тогда ему удалось скрыться. По различным данным, он постоянно менял место жительство и скрывался на территории Ульяновска и за пределами региона. "В настоящее время фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно – розыскной деятельности сотрудников полиции по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", продолжается", - говорится в сообщении УМВД России по региону. Всего на данный момент установлено и задержано 26 участников группировки "Центр Камаз". Ранее в областном УМВД России сообщали, что фигурантов подозревают в пропаганде запрещенной на территории Российской Федерации идеологии АУЕ*. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенное в России экстремистское движение.
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россия
ульяновск
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз"

Суд арестовал находившегося в розыске главаря ОПГ Центр Камаз

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал находившегося в розыске одного из главарей преступной группировки "Центр Камаз", которая привлекала молодежь к совершению противоправных действий в Ульяновске, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области.
Сотрудники полиции, Росгвардии и СУСК России по региону задержали 38-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. По оперативным данным, он лидер одного из звеньев так называемой ОПГ "Центр Камаз", которая занималась привлечением молодых людей к совершению противоправных действий на территории Ульяновска.
Злоумышленник был объявлен в розыск после задержания основных фигурантов в феврале этого года. Тогда ему удалось скрыться. По различным данным, он постоянно менял место жительство и скрывался на территории Ульяновска и за пределами региона.
"В настоящее время фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно – розыскной деятельности сотрудников полиции по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", продолжается", - говорится в сообщении УМВД России по региону.
Всего на данный момент установлено и задержано 26 участников группировки "Центр Камаз". Ранее в областном УМВД России сообщали, что фигурантов подозревают в пропаганде запрещенной на территории Российской Федерации идеологии АУЕ*.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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