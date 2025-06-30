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Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 30.06.2025
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06:42 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/arest-2026200242.html
Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата
Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 30.06.2025
Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата
Житель Приамурья заключён под стражу за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону СВО, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:42:00+03:00
2025-06-30T06:42:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Житель Приамурья заключён под стражу за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону СВО, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает управление ФСБ по Амурской области. По данным ФСБ, местный житель являлся активным участником проукраинского канала в иностранном мессенджере "Telegram". Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Амурской области совместно с УФСБ по Восточному военному округу (ВВО), а также сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, житель Амурской области, … задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ведётся следствие. Амурчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20250626/podzhog-2025533642.html
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происшествия, амурская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Амурская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата

ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджога военкомата

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Житель Приамурья заключён под стражу за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону СВО, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает управление ФСБ по Амурской области.
По данным ФСБ, местный житель являлся активным участником проукраинского канала в иностранном мессенджере "Telegram". Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Амурской области совместно с УФСБ по Восточному военному округу (ВВО), а также сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области.
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"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, житель Амурской области, … задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ведётся следствие. Амурчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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