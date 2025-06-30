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Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата

Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 30.06.2025

Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата

Житель Приамурья заключён под стражу за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону СВО, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:42:00+03:00

2025-06-30T06:42:00+03:00

2025-06-30T06:42:00+03:00

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Житель Приамурья заключён под стражу за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону СВО, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает управление ФСБ по Амурской области. По данным ФСБ, местный житель являлся активным участником проукраинского канала в иностранном мессенджере "Telegram". Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Амурской области совместно с УФСБ по Восточному военному округу (ВВО), а также сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, житель Амурской области, … задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ведётся следствие. Амурчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20250626/podzhog-2025533642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram