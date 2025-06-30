https://ria.ru/20250630/ankara-2026390271.html

Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре

Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре - РИА Новости, 30.06.2025

Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре

Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.06.2025

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анкара (провинция)

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

анкара (провинция)

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в мире, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, нато