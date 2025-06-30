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Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре - РИА Новости, 30.06.2025
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре
Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:25:00+03:00
2025-06-30T20:25:00+03:00
2025-06-30T20:25:00+03:00
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.
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В мире, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре
Эрдоган: саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре в июле