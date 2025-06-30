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Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре - РИА Новости, 30.06.2025
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20:25 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ankara-2026390271.html
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре - РИА Новости, 30.06.2025
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре
Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:25:00+03:00
2025-06-30T20:25:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.
https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html
анкара (провинция)
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в мире, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре

Эрдоган: саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре в июле

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.
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В миреАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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