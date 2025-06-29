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ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 29.06.2025 (обновлено: 12:18 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu--2026126443.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих и... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:17:00+03:00
2025-06-29T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко Воскресенка Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
киев
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко Воскресенка Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавляется в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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