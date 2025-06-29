https://ria.ru/20250629/vsu--2026126443.html

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих и... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:17:00+03:00

2025-06-29T12:17:00+03:00

2025-06-29T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко Воскресенка Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)