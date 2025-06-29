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Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа
Предпочтительно, чтобы к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже были подготовлены документы, тогда она будет более... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:42:00+03:00
2025-06-29T13:42:00+03:00
2025-06-29T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предпочтительно, чтобы к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже были подготовлены документы, тогда она будет более результативной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что проведение встречи во многом зависит от договоренности лидеров - она может пройти и без предварительной подготовки. "Предпочтительней, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа
Ушаков: лучше, чтобы к встрече Путина и Трампа были подготовлены документы