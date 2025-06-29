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Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
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13:42 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026135697.html
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа
Предпочтительно, чтобы к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже были подготовлены документы, тогда она будет более... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:42:00+03:00
2025-06-29T13:42:00+03:00
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юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предпочтительно, чтобы к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже были подготовлены документы, тогда она будет более результативной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что проведение встречи во многом зависит от договоренности лидеров - она может пройти и без предварительной подготовки. "Предпочтительней, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа

Ушаков: лучше, чтобы к встрече Путина и Трампа были подготовлены документы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предпочтительно, чтобы к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже были подготовлены документы, тогда она будет более результативной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что проведение встречи во многом зависит от договоренности лидеров - она может пройти и без предварительной подготовки.
"Предпочтительней, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость
13:18
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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