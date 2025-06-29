https://ria.ru/20250629/vrach-2026081038.html

Врач рассказала о рисках пищевых отравлений летом

Врач рассказала о рисках пищевых отравлений летом - РИА Новости, 29.06.2025

Врач рассказала о рисках пищевых отравлений летом

Летом из-за повышения температуры возрастают риски пищевых отравлений, а многие продукты портятся быстрее, поэтому нужно внимательно смотреть на срок годности и РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:16:00+03:00

2025-06-29T03:16:00+03:00

2025-06-29T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Летом из-за повышения температуры возрастают риски пищевых отравлений, а многие продукты портятся быстрее, поэтому нужно внимательно смотреть на срок годности и проверять упаковку, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава РФ Ольга Тарасова. Она уточнила, что для патогенных микроорганизмов самое благоприятное – это температурный режим, при его изменении их количество начинает возрастать, что создаёт определённые последствия для организма человека. В первую очередь страдают дети, пожилое население, пациенты со сниженным иммунитетом. Существует определенный ряд инфекционных заболеваний, к которым относятся условно-патогенные. "Некоторые условно-патогенные микроорганизмы становятся опасными при изменении температуры. Например, клостридии могут размножаться в безвоздушной среде, например, в консервированных продуктах, особенно овощных, выделяя ботулотоксин. Ботулотоксин может вызывать тяжёлые неврологические симптомы: потерю сознания, головокружение, нарушение дыхания и сердечной деятельности", - рассказала врач. По ее словам, повышение температуры у пациента является поводом для беспокойства, особенно если речь идет о детях, беременных женщинах и других уязвимых группах. "Дети особенно подвержены тяжелым осложнениям кишечных инфекций, таким как обезвоживание из-за потери жидкости. Например, при диарее, если вовремя не восполнить потери, у маленьких детей очень быстро наступает критическое состояние", - пояснила Тарасова. Специалист отметила, что у беременных женщин также могут развиваться серьезные осложнения, включая нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы, потеря сознания и другие угрожающие жизни состояния. По ее словам, из-за небольшой площади поверхности тела и низкой энергетической массы у детей обезвоживание и генерализация инфекционного процесса происходят стремительно, поэтому важно не допустить развития шоковых состояний. "При определенных условиях, таких как отсутствие доступа кислорода, например, в герметично закрытых банках или пластиковых контейнерах, а также в жаркое время года, повышается риск размножения патогенных микроорганизмов. Нарушение температурного режима при транспортировке продуктов также играет ключевую роль", - отметила она. Врач посоветовала искать качественные продукты, которые безопасны для употребления. При покупке большой упаковки какого-либо продукта важно убедиться, что она не испорчена. "Некоторые инфекции могут протекать без типичных кишечных симптомов, а начинаться с неврологических проявлений: потери сознания, головокружения, мелькания "мушек" перед глазами, снижения артериального давления. Особенно опасны такие состояния в утренние часы или в определенные дни недели", - добавила врач. По ее словам, беременные женщины иногда недооценивают угрозу, считая кишечные инфекции неопасными, но уже на основании клинической картины можно заподозрить серьезную патологию. Среди возбудителей есть клостридии, микозы, а также вирусы. Условно-патогенные микроорганизмы также могут вызывать тяжелые клинические проявления, пояснила специалист. Некоторые бактерии сами по себе не являются высокопатогенными, но выделяют токсины, которые и приводят к развитию заболевания. "Самый опасный продукт – это рыба. С учетом того, что в нашей стране очень любят китайскую кухню, те же суши, особенно в летний период времени, они являются одним из ключевых источников опасности. Опасность несёт в себе сыр. Также важно обращать внимание на то, что в летний период времени некоторые продукты портятся быстрее, и лучше выбирать альтернативы", - пояснила Тарасова. Специалист рекомендовала быть осторожнее при покупке продуктов в открытых отделах. Так, могут быть опасны как салаты, так и еда на развес. Она отметила, что внешний вид может быть обманчив, поэтому лучше выбирать герметично упакованные товары. "В летний период времени мы обязательно должны обращать внимание на целостность продукта, на срок употребления продукта, на параллельное хранение, в том числе в домашних условиях. Лучше, если продукты будут храниться раздельно: мясо - отдельно, рыба - отдельно, и так далее. Есть продукты с хорошим сроком годности. Те же салаты без добавления говядины, но и они всё равно хранятся не более суток", - пояснила Тарасова.

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https://ria.ru/20250419/voda-2012218411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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