https://ria.ru/20250629/ushakov-2026135227.html
Ушаков оценил диалог России и США
Ушаков оценил диалог России и США - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков оценил диалог России и США
Тональность диалога РФ и США дает надежду на реальные сдвиги в двусторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:36:00+03:00
2025-06-29T13:36:00+03:00
2025-06-29T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тональность диалога РФ и США дает надежду на реальные сдвиги в двусторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор двух стран идет нормально и эта работа носит полезный характер, имеет характер дружеского, партнерского общения. "По себе знаю, какой характер разговора носили контакты по телефону, прежде всего с людьми (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. Сейчас несколько по-другому, это уже все-таки в какой-то степени как бы дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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юрий ушаков, павел зарубин, сша, россия, в мире
Юрий Ушаков, Павел Зарубин, США, Россия, В мире
Ушаков оценил диалог России и США
Ушаков: диалог РФ и США дает надежду на реальные сдвиги в отношениях