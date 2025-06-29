https://ria.ru/20250629/ushakov-2026134267.html
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина
Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:30:00+03:00
2025-06-29T13:30:00+03:00
2025-06-29T13:30:00+03:00
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
павел зарубин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Я знаю, что мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей (80-летия ООН - ред.) по-особому, торжественно отметить", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По данным помощника президента, ожидается, что визит Путина в Китай состоится с 31 августа по 3 сентября.
https://ria.ru/20250619/gusakov-2024027914.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, павел зарубин, оон, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, ООН, В мире
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина
Ушаков: Россия и Китай планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина