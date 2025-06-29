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Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина - РИА Новости, 29.06.2025
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13:30 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026134267.html
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина
Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:30:00+03:00
2025-06-29T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Я знаю, что мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей (80-летия ООН - ред.) по-особому, торжественно отметить", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По данным помощника президента, ожидается, что визит Путина в Китай состоится с 31 августа по 3 сентября.
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китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, павел зарубин, оон, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, ООН, В мире
Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина

Ушаков: Россия и Китай планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Я знаю, что мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей (80-летия ООН - ред.) по-особому, торжественно отметить", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
По данным помощника президента, ожидается, что визит Путина в Китай состоится с 31 августа по 3 сентября.
ПМЭФ-2025. Бизнес-диалог Россия-Китай - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Китай расширяют сотрудничество в новых форматах
19 июня, 19:13
 
КитайРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковПавел ЗарубинООНВ мире
 
 
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