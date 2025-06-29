https://ria.ru/20250629/ushakov-2026134267.html

Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина

Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина - РИА Новости, 29.06.2025

Ушаков: Россия и КНР планируют отметить 80-летие ООН во время визита Путина

Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:30:00+03:00

2025-06-29T13:30:00+03:00

2025-06-29T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают возможность в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР торжественно отметить 80-летие ООН, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Я знаю, что мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей (80-летия ООН - ред.) по-особому, торжественно отметить", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По данным помощника президента, ожидается, что визит Путина в Китай состоится с 31 августа по 3 сентября.

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