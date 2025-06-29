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США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 29.06.2025 (обновлено: 13:24 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132344.html
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.06.2025
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков
Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:10:00+03:00
2025-06-29T13:24:00+03:00
сша
украина
в мире
специальная военная операция на украине
юрий ушаков
павел зарубин
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки на Украину вооружений со стороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html
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сша, украина, в мире, юрий ушаков, павел зарубин, сергей лавров, россия, нато
США, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Сергей Лавров, Россия, НАТО
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков

Ушаков: США частично продолжают поставлять оружие Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки на Украину вооружений со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский
12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреЮрий УшаковПавел ЗарубинСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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