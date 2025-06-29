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США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.06.2025
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков
Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:10:00+03:00
2025-06-29T13:10:00+03:00
2025-06-29T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки на Украину вооружений со стороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков
Ушаков: США частично продолжают поставлять оружие Украине