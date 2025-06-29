Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил возможность визита Путина в США - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 29.06.2025 (обновлено: 13:39 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132074.html
Ушаков оценил возможность визита Путина в США
Ушаков оценил возможность визита Путина в США - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков оценил возможность визита Путина в США
Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Йорк может случиться при предварительной договоренности между лидерами РФ и США, сообщил помощник российского... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:08:00+03:00
2025-06-29T13:39:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
россия
в мире
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Йорк может случиться при предварительной договоренности между лидерами РФ и США, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков заявил, что празднование 80-летия ООН в октябре могло бы стать хорошим поводом для возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа."Все-таки на этот счет должна быть предварительно достигнута договоренность между двумя лидерами. Если она будет, то возможна и поездка. Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, не обязательно в Нью-Йорке", - сказал Ушаков, говоря о том, может ли Путин полететь в Нью-Йорк.
https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026132720.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-йорк (город), россия, в мире, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, оон
США, Нью-Йорк (город), Россия, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Ушаков оценил возможность визита Путина в США

Ушаков: поездка Путина в Нью-Йорк может случиться при договоренности с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Йорк может случиться при предварительной договоренности между лидерами РФ и США, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков заявил, что празднование 80-летия ООН в октябре могло бы стать хорошим поводом для возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
"Все-таки на этот счет должна быть предварительно достигнута договоренность между двумя лидерами. Если она будет, то возможна и поездка. Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, не обязательно в Нью-Йорке", - сказал Ушаков, говоря о том, может ли Путин полететь в Нью-Йорк.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков назвал хороший повод для встречи Путина и Трампа
13:13
 
СШАНью-Йорк (город)РоссияВ миреЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала