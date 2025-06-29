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Ушаков оценил возможность визита Путина в США
Ушаков оценил возможность визита Путина в США - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков оценил возможность визита Путина в США
Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Йорк может случиться при предварительной договоренности между лидерами РФ и США, сообщил помощник российского... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:08:00+03:00
2025-06-29T13:08:00+03:00
2025-06-29T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Йорк может случиться при предварительной договоренности между лидерами РФ и США, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков заявил, что празднование 80-летия ООН в октябре могло бы стать хорошим поводом для возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа."Все-таки на этот счет должна быть предварительно достигнута договоренность между двумя лидерами. Если она будет, то возможна и поездка. Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, не обязательно в Нью-Йорке", - сказал Ушаков, говоря о том, может ли Путин полететь в Нью-Йорк.
https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026132720.html
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сша, нью-йорк (город), россия, в мире, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, оон
США, Нью-Йорк (город), Россия, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Ушаков оценил возможность визита Путина в США
Ушаков: поездка Путина в Нью-Йорк может случиться при договоренности с Трампом