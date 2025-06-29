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Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки - РИА Новости, 29.06.2025
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13:43 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ushakov--2026135855.html
Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки
Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки
Проведение встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, зависит от договоренности лидеров, не исключена и встреча без предварительной... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:43:00+03:00
2025-06-29T13:43:00+03:00
юрий ушаков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Проведение встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, зависит от договоренности лидеров, не исключена и встреча без предварительной подготовки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров. Ведь может быть подготовленной встреча, к которой действительно команды будут серьезно готовиться и вырабатывать ту или иную договоренность или договоренности. А может быть и лидеры условятся: "А давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, а потом раздадим команды своим подчиненным". (Такой вариант - ред.) тоже возможен. Это, конечно, возможно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о возможности встречи двух лидеров.
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026135227.html
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юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире
Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки

Юрий Ушаков не исключил встречу Путина и Трампа без предварительной подготовки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Юрий Ушаков
 Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Проведение встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, зависит от договоренности лидеров, не исключена и встреча без предварительной подготовки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров. Ведь может быть подготовленной встреча, к которой действительно команды будут серьезно готовиться и вырабатывать ту или иную договоренность или договоренности. А может быть и лидеры условятся: "А давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, а потом раздадим команды своим подчиненным". (Такой вариант - ред.) тоже возможен. Это, конечно, возможно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о возможности встречи двух лидеров.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков оценил диалог России и США
13:36
 
Юрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияВ мире
 
 
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