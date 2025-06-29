https://ria.ru/20250629/ushakov--2026135855.html

Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки

Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки - РИА Новости, 29.06.2025

Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки

Проведение встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, зависит от договоренности лидеров, не исключена и встреча без предварительной... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:43:00+03:00

2025-06-29T13:43:00+03:00

2025-06-29T13:43:00+03:00

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Проведение встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, зависит от договоренности лидеров, не исключена и встреча без предварительной подготовки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров. Ведь может быть подготовленной встреча, к которой действительно команды будут серьезно готовиться и вырабатывать ту или иную договоренность или договоренности. А может быть и лидеры условятся: "А давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, а потом раздадим команды своим подчиненным". (Такой вариант - ред.) тоже возможен. Это, конечно, возможно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о возможности встречи двух лидеров.

https://ria.ru/20250629/ushakov-2026135227.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире