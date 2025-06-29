https://ria.ru/20250629/ukraina-2026144873.html

В Британии предостерегли Европу от ракетных ударов по России

В Британии предостерегли Европу от ракетных ударов по России - РИА Новости, 29.06.2025

В Британии предостерегли Европу от ракетных ударов по России

Европейцы поощряют ракетные удары Украины по российской территории, это очень опасно, если западные правительства будут поставлять Киеву более современное... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:20:00+03:00

2025-06-29T15:20:00+03:00

2025-06-29T15:20:00+03:00

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Европейцы поощряют ракетные удары Украины по российской территории, это очень опасно, если западные правительства будут поставлять Киеву более современное оружие, это приведет к усилению украинских атак на территорию РФ, предостерег член британской Палаты лордов Роберт Скидельски. "Я считаю, что это очень опасно. Европейцы поощряют нанесение ракетных ударов Украины по российской территории. Я не уверен, какую роль они сыграли в последнем раунде этих атак на российские авиабазы с точки зрения предоставления оборудования, разведывательной информации, логистической поддержки и так далее", - сказал член Палаты лордов в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Сославшись на информацию о том, что украинские атаки в рамках операции "Паутина" планировались в течение 18 месяцев, он указал на то что украинцы не делали этого сами. "Они разрабатывают планы нападений вместе со своими союзниками. Европа ведет войну по доверенности. Это признал даже бывший премьер-министр Борис Джонсон. Россия наносит ответный удар, а затем Украина наносит ответный удар. Война постепенно обостряется не только на земле, но и в воздухе. Это затрудняет установление мира, потому что у каждой из сторон теперь есть мотив продолжать воевать, да еще на более высоком уровне. Если наши правительства будут поставлять Украине более современное оружие, это приведет к усилению украинских атак на Россию", - заключил Скидельски. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250628/udary-2026006504.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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украина, россия, киев, роберт скидельски, борис джонсон, сергей лавров, нато, в мире