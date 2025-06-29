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Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией - РИА Новости, 29.06.2025
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16:53 29.06.2025 (обновлено: 20:17 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/telegram--2026152836.html
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией - РИА Новости, 29.06.2025
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией
В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:53:00+03:00
2025-06-29T20:17:00+03:00
павел дуров
россия
общество
telegram
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную."Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений", — указано в примечании к посту. Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html
https://ria.ru/20250629/durov-1968735141.html
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павел дуров, россия, общество, telegram
Павел Дуров, Россия, Общество, Telegram
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

Мессенджер Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров.
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Мессенджер распознал эту информацию как ложную.
"Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений", — указано в примечании к посту.
Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
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