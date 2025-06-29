https://ria.ru/20250629/telegram--2026152836.html

Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией - РИА Новости, 29.06.2025

Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:53:00+03:00

2025-06-29T16:53:00+03:00

2025-06-29T20:17:00+03:00

павел дуров

россия

общество

telegram

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную."Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений", — указано в примечании к посту. Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.

https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html

https://ria.ru/20250629/durov-1968735141.html

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2025

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павел дуров, россия, общество, telegram