https://ria.ru/20250629/telegram--2026152836.html
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией - РИА Новости, 29.06.2025
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией
В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:53:00+03:00
2025-06-29T16:53:00+03:00
2025-06-29T20:17:00+03:00
павел дуров
россия
общество
telegram
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную."Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений", — указано в примечании к посту. Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html
https://ria.ru/20250629/durov-1968735141.html
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павел дуров, россия, общество, telegram
Павел Дуров, Россия, Общество, Telegram
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией
Мессенджер Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией