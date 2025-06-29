https://ria.ru/20250629/sobor-2026131166.html

Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора

Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора - РИА Новости, 29.06.2025

Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора

Полиция опровергла данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, на самом деле пьяные молодые люди... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:03:00+03:00

2025-06-29T13:03:00+03:00

2025-06-29T13:03:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Полиция опровергла данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, на самом деле пьяные молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ряд СМИ и Telegram-каналов в воскресенье написал о стрельбе из сигнального пистолета на Исаакиевской площади, в результате чего заряд якобы угодил в купол Исаакиевского собора. "В ряде СМИ публикуется недостоверная информация, что молодые люди стреляли из сигнальной ракетницы и попали в купол собора, расположенного в центре города. Призываем журналистов воздержаться от распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Как отметил главк, около 01.00 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что двое неизвестных стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух местных жителей 18-ти и 20-ти лет, которые были пьяны, уточнило МВД. В результате инцидента никто не пострадал, добавило ГУМВД.

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)