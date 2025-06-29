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Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора - РИА Новости, 29.06.2025
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13:03 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/sobor-2026131166.html
Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора
Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора - РИА Новости, 29.06.2025
Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора
Полиция опровергла данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, на самом деле пьяные молодые люди... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:03:00+03:00
2025-06-29T13:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Полиция опровергла данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, на самом деле пьяные молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ряд СМИ и Telegram-каналов в воскресенье написал о стрельбе из сигнального пистолета на Исаакиевской площади, в результате чего заряд якобы угодил в купол Исаакиевского собора. "В ряде СМИ публикуется недостоверная информация, что молодые люди стреляли из сигнальной ракетницы и попали в купол собора, расположенного в центре города. Призываем журналистов воздержаться от распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Как отметил главк, около 01.00 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что двое неизвестных стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух местных жителей 18-ти и 20-ти лет, которые были пьяны, уточнило МВД. В результате инцидента никто не пострадал, добавило ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора

МВД опровергло сообщения СМИ о стрельбе из ракетницы по куполу Исаакия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Полиция опровергла данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, на самом деле пьяные молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ряд СМИ и Telegram-каналов в воскресенье написал о стрельбе из сигнального пистолета на Исаакиевской площади, в результате чего заряд якобы угодил в купол Исаакиевского собора.
«
"В ряде СМИ публикуется недостоверная информация, что молодые люди стреляли из сигнальной ракетницы и попали в купол собора, расположенного в центре города. Призываем журналистов воздержаться от распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как отметил главк, около 01.00 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что двое неизвестных стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух местных жителей 18-ти и 20-ти лет, которые были пьяны, уточнило МВД. В результате инцидента никто не пострадал, добавило ГУМВД.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома
10 июня, 10:23
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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