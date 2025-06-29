После беспорядков в Белграде 22 человека обратились за медпомощью

БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. В скорую помощь обратились 22 человека после протестов в Белграде, двое с тяжелыми травмами, заявил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич.Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступает с обращением к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде, вместе с ним глава МВД и директор полиции Драган Васильевич."Данные Центра скорой помощи: к ним обратились за медпомощью 22 гражданина, из которых двое с тяжелыми травмами. Один госпитализирован, другой с переломом левого локтя и отпущен для домашнего лечения. У 16 человек обнаружены легкие травмы, у остальных травм не обнаружено", - заявил Дачич, на что Вучич отреагировал вопросом "Зачем они тогда обращались к врачам, если нет травм?".Ранее глава МВД сообщил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержала 77 человек. Утром в воскресенье жизнь в Белграде нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут.Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
"Данные Центра скорой помощи: к ним обратились за медпомощью 22 гражданина, из которых двое с тяжелыми травмами. Один госпитализирован, другой с переломом левого локтя и отпущен для домашнего лечения. У 16 человек обнаружены легкие травмы, у остальных травм не обнаружено", - заявил Дачич, на что Вучич отреагировал вопросом "Зачем они тогда обращались к врачам, если нет травм?".
Ранее глава МВД сообщил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержала 77 человек. Утром в воскресенье жизнь в Белграде нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.
Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.