Беспорядки в Сербии

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
Более 35 участников беспорядков задержали.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.