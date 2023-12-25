https://ria.ru/20231225/serbiya-1917913313.html

Беспорядки в Сербии

Беспорядки в Сербии - РИА Новости, 25.12.2023

Беспорядки в Сербии

В Сербии после выборов прошли беспорядки. Последствия погромов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:21

2023-12-25T13:21

2023-12-25T13:21

фото

сербия

беспорядки в белграде

в мире

александр вучич

белград (город)

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В Сербии после выборов прошли беспорядки. Последствия погромов — в фотоленте Ria.ru.

сербия

белград (город)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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