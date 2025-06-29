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В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков

В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 29.06.2025

В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков

Во время беспорядков в Белграде пострадали почти полсотни полицейских, заявил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:40:00+03:00

2025-06-29T12:40:00+03:00

2025-06-29T13:39:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Во время беспорядков в Белграде пострадали почти полсотни полицейских, заявил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич."При беспорядках пострадали всего 48 сотрудников МВД: 38 жандармов. Один сотрудник получил тяжелые травмы, речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него", — сказал глава ведомства.Как отметил Дачич:Утром в воскресенье ситуация в городе нормализовалась, коммунальные службы очистили улицы от последствий столкновений.Беспорядки в Сербии

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Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан. Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста. 2025-06-29T12:40 true PT0M24S

Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-29T12:40 true PT0M30S

Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-29T12:40 true PT0M25S

Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-29T12:40 true PT0M21S

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Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, сербия