В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков

Дачич: в Белграде во время беспорядков пострадали 48 полицейских
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.
- в скорую обратились 22 человека, двое с тяжелыми травмами;
- задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний;
- против 35 человек возбудят уголовные дела;
- остальные будут отвечать за административные правонарушения.
Беспорядки в Сербии
- В субботу протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
- В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который они выдвинули властям с требованием назначить дату голосования.
- Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
- На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
- Столкновения произошли вечером около двух кордонов силовиков в центре города.
- Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей.
- Митингующие безуспешно пытались протаранить мусорным баком кордон.
- Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
- Как утверждает председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
- Железные дороги Сербии накануне получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостановили движение в стране.
- В четверг задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота.