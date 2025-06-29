Рейтинг@Mail.ru
В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 29.06.2025 (обновлено: 13:39 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129283.html
В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков
В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 29.06.2025
В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков
Во время беспорядков в Белграде пострадали почти полсотни полицейских, заявил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:40:00+03:00
2025-06-29T13:39:00+03:00
в мире
белград (город)
ивица дачич
александр вучич
ана брнабич
сербия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026048263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_260b8f56944dec17944b0106395278d5.jpg
БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Во время беспорядков в Белграде пострадали почти полсотни полицейских, заявил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич."При беспорядках пострадали всего 48 сотрудников МВД: 38 жандармов. Один сотрудник получил тяжелые травмы, речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него", — сказал глава ведомства.Как отметил Дачич:Утром в воскресенье ситуация в городе нормализовалась, коммунальные службы очистили улицы от последствий столкновений.Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов
Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан. Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста.
2025-06-29T12:40
true
PT0M24S
Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-29T12:40
true
PT0M30S
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-29T12:40
true
PT0M25S
Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда
Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-29T12:40
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026048263_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd4d4dc58193ff7ccd7e285aa4eac444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, сербия
В мире, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич, Ана Брнабич, Сербия
В Белграде 48 полицейских пострадали во время беспорядков

Дачич: в Белграде во время беспорядков пострадали 48 полицейских

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Во время беспорядков в Белграде пострадали почти полсотни полицейских, заявил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
"При беспорядках пострадали всего 48 сотрудников МВД: 38 жандармов. Один сотрудник получил тяжелые травмы, речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него", — сказал глава ведомства.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
Как отметил Дачич:
  • в скорую обратились 22 человека, двое с тяжелыми травмами;
  • задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний;
  • против 35 человек возбудят уголовные дела;
  • остальные будут отвечать за административные правонарушения.
Утром в воскресенье ситуация в городе нормализовалась, коммунальные службы очистили улицы от последствий столкновений.

Беспорядки в Сербии

  • В субботу протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
  • В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который они выдвинули властям с требованием назначить дату голосования.
  • Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
  • Столкновения произошли вечером около двух кордонов силовиков в центре города.
  • Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей.
  • Митингующие безуспешно пытались протаранить мусорным баком кордон.
  • Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
  • Как утверждает председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
  • Железные дороги Сербии накануне получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостановили движение в стране.
  • В четверг задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота.
Антиправительственный митинге в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии
12:44
 
В миреБелград (город)Ивица ДачичАлександр ВучичАна БрнабичСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала