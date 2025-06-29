https://ria.ru/20250629/razdrazhiteli-2026133497.html
Ушаков: Россия и США продолжат работу по устранению взаимных раздражителей
Ушаков: Россия и США продолжат работу по устранению взаимных раздражителей - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков: Россия и США продолжат работу по устранению взаимных раздражителей
Работа по устранению "взаимных раздражителей" между Россией и США будет, несомненно, продолжена, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:22:00+03:00
2025-06-29T13:22:00+03:00
2025-06-29T13:35:00+03:00
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юрий ушаков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Работа по устранению "взаимных раздражителей" между Россией и США будет, несомненно, продолжена, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я думаю, что работа будет продолжена, несомненно", - подчеркнул Ушаков в комментарии корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину о контактах РФ и США по устранению "взаимных раздражителей".
https://ria.ru/20250629/kontakty-2026133698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, юрий ушаков
Россия, США, В мире, Юрий Ушаков
Ушаков: Россия и США продолжат работу по устранению взаимных раздражителей
Ушаков: работа по устранению взаимных раздражителей между РФ и США продолжится