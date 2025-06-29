https://ria.ru/20250629/prazdnik-2026075498.html

Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге

Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге - РИА Новости, 29.06.2025

Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге

Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:33:00+03:00

2025-06-29T01:33:00+03:00

2025-06-29T08:18:00+03:00

общество

нева (река)

санкт-петербург

россия

надежда кадышева

зара (зарифа мгоян)

вадим самойлов

the hatters

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" сопровождался водно-пиротехническим шоу. Во время прохождения брига под алыми парусами были зажжены факелы на Ростральных колоннах. Проходу брига "Россия" под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. Среди участников концерта Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International". Главной темой концертных номеров в этом году стала Победа. По данным городских властей, в этом году концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России, включая 520 ребят из города-побратима Мариуполя. Также на праздник "Алые паруса" по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". "Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.

https://ria.ru/20250629/parusa-2026072568.html

https://ria.ru/20250628/parusa-2026051376.html

нева (река)

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Корабль с алыми парусами на Неве в честь праздника выпускников Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-29T01:33 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нева (река), санкт-петербург, россия, надежда кадышева, зара (зарифа мгоян), вадим самойлов, the hatters, иванушки international, алые паруса (праздник выпускников)