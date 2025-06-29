В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ "Алые паруса".
На концерте на Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России. Также приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкНадежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПевец Akmal' выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Певец Akmal' выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
1 из 4
Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
2 из 4
Певец Akmal' выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
3 из 4
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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На концерте выступили, в частности, Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".
Затем по Неве традиционно прошел бриг "Россия" под алыми парусами. Это сопровождалось водно-пиротехническим шоу, а на Ростральных колоннах при этом горели факелы.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
4 из 6
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
6 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
1 из 6
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
2 из 6
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
3 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
4 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
5 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое такое событие состоялось 27 июня 1968 года, но в 1979-м его перестали праздновать. Второе рождение "Алых парусов" произошло 24 июня 2005 года.