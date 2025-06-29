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В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 29.06.2025
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01:08 29.06.2025 (обновлено: 08:18 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/parusa-2026072568.html
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 29.06.2025
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ "Алые паруса". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:08:00+03:00
2025-06-29T08:18:00+03:00
санкт-петербург
алые паруса (праздник выпускников)
общество
россия
надежда кадышева
абхазия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ "Алые паруса".На концерте на Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России. Также приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.На концерте выступили, в частности, Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".Затем по Неве традиционно прошел бриг "Россия" под алыми парусами. Это сопровождалось водно-пиротехническим шоу, а на Ростральных колоннах при этом горели факелы."Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое такое событие состоялось 27 июня 1968 года, но в 1979-м его перестали праздновать. Второе рождение "Алых парусов" произошло 24 июня 2005 года.
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санкт-петербург
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Корабль с алыми парусами на Неве в честь праздника выпускников
Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
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санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), общество, россия, надежда кадышева, абхазия
Санкт-Петербург, Алые паруса (праздник выпускников), Общество, Россия, Надежда Кадышева, Абхазия

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ "Алые паруса".
На концерте на Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России. Также приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкНадежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПевец Akmal' выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Певец Akmal' выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
1 из 4
Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
2 из 4
Певец Akmal' выступает на концерте в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 4
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
4 из 4
На концерте выступили, в частности, Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".
Затем по Неве традиционно прошел бриг "Россия" под алыми парусами. Это сопровождалось водно-пиротехническим шоу, а на Ростральных колоннах при этом горели факелы.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 6
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
5 из 6
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое такое событие состоялось 27 июня 1968 года, но в 1979-м его перестали праздновать. Второе рождение "Алых парусов" произошло 24 июня 2005 года.
Всероссийский выпускной бал - 2025 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Кремле прошел концерт для выпускников школ
00:19
 
Санкт-ПетербургАлые паруса (праздник выпускников)ОбществоРоссияНадежда КадышеваАбхазия
 
 
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