https://ria.ru/20250629/parusa-2026072568.html

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 29.06.2025

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ "Алые паруса". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:08:00+03:00

2025-06-29T01:08:00+03:00

2025-06-29T08:18:00+03:00

санкт-петербург

алые паруса (праздник выпускников)

общество

россия

надежда кадышева

абхазия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ "Алые паруса".На концерте на Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России. Также приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.На концерте выступили, в частности, Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International".Затем по Неве традиционно прошел бриг "Россия" под алыми парусами. Это сопровождалось водно-пиротехническим шоу, а на Ростральных колоннах при этом горели факелы."Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое такое событие состоялось 27 июня 1968 года, но в 1979-м его перестали праздновать. Второе рождение "Алых парусов" произошло 24 июня 2005 года.

https://ria.ru/20250629/kontsert-2026071893.html

санкт-петербург

россия

абхазия

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Корабль с алыми парусами на Неве в честь праздника выпускников Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-29T01:08 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), общество, россия, надежда кадышева, абхазия