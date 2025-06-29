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В аэропортах пяти городов ввели ограничения - РИА Новости, 29.06.2025
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01:04 29.06.2025 (обновлено: 02:35 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ogranicheniya-2026073070.html
В аэропортах пяти городов ввели ограничения
В аэропортах пяти городов ввели ограничения - РИА Новости, 29.06.2025
В аэропортах пяти городов ввели ограничения
В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
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волгоград
пенза
саранск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
элиста
саратов
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI)", — говорится в публикации.Пока они не принимают и не отправляют рейсы.Представитель агентства подчеркнул, что для обеспечения безопасности делается все необходимое.В прошлый раз такие меры действовали в Волгограде, Саратове и Самаре 27 июня. В тот же день ограничения сняли.
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пенза
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волгоград, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), элиста, саратов, международная организация гражданской авиации, безопасность, артем кореняко
Волгоград, Пенза, Саранск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Элиста, Саратов, Международная организация гражданской авиации, Безопасность, Артем Кореняко
В аэропортах пяти городов ввели ограничения

В Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте ограничили работу аэропортов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI)", — говорится в публикации.
Пока они не принимают и не отправляют рейсы.
Представитель агентства подчеркнул, что для обеспечения безопасности делается все необходимое.
В прошлый раз такие меры действовали в Волгограде, Саратове и Самаре 27 июня. В тот же день ограничения сняли.
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ВолгоградПензаСаранскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭлистаСаратовМеждународная организация гражданской авиацииБезопасностьАртем Кореняко
 
 
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