https://ria.ru/20250629/ogranicheniya-2026073070.html

В аэропортах пяти городов ввели ограничения

В аэропортах пяти городов ввели ограничения - РИА Новости, 29.06.2025

В аэропортах пяти городов ввели ограничения

В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:04:00+03:00

2025-06-29T01:04:00+03:00

2025-06-29T02:35:00+03:00

волгоград

пенза

саранск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

элиста

саратов

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI)", — говорится в публикации.Пока они не принимают и не отправляют рейсы.Представитель агентства подчеркнул, что для обеспечения безопасности делается все необходимое.В прошлый раз такие меры действовали в Волгограде, Саратове и Самаре 27 июня. В тот же день ограничения сняли.

https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html

волгоград

пенза

саранск

элиста

саратов

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волгоград, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), элиста, саратов, международная организация гражданской авиации, безопасность, артем кореняко