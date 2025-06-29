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В аэропортах пяти городов ввели ограничения
В аэропортах пяти городов ввели ограничения - РИА Новости, 29.06.2025
В аэропортах пяти городов ввели ограничения
В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:04:00+03:00
2025-06-29T01:04:00+03:00
2025-06-29T02:35:00+03:00
волгоград
пенза
саранск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
элиста
саратов
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI)", — говорится в публикации.Пока они не принимают и не отправляют рейсы.Представитель агентства подчеркнул, что для обеспечения безопасности делается все необходимое.В прошлый раз такие меры действовали в Волгограде, Саратове и Самаре 27 июня. В тот же день ограничения сняли.
https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html
волгоград
пенза
саранск
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саратов
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волгоград, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), элиста, саратов, международная организация гражданской авиации, безопасность, артем кореняко
Волгоград, Пенза, Саранск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Элиста, Саратов, Международная организация гражданской авиации, Безопасность, Артем Кореняко
В аэропортах пяти городов ввели ограничения
В Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте ограничили работу аэропортов