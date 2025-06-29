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Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана - РИА Новости, 29.06.2025

Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

Суд Махачкалы арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:16:00+03:00

2025-06-29T08:16:00+03:00

2025-06-29T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Суд Махачкалы арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, выяснило РИА Новости.Арест наложили по иску Генпрокуратуры. Агентство изучило судебные и кадастровые данные, согласно которым:В среду в силовых структурах Дагестана рассказали РИА Новости о задержании Магомедова и близких к нему людей. Сообщалось об обысках в республике по адресам, связанным с госсекретарем, а также в трех московских квартирах. По данным источника, оперативные мероприятия касаются дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". В администрации главы Дагестана подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и оказывают им помощь в расследовании.

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025675711.html

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республика дагестан

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происшествия, республика дагестан, россия, махачкала, генеральная прокуратура рф, дагнефтепродукт