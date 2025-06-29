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Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана - РИА Новости, 29.06.2025
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08:16 29.06.2025 (обновлено: 09:34 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/kvartiry-2026094684.html
Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана
Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана - РИА Новости, 29.06.2025
Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана
Суд Махачкалы арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:16:00+03:00
2025-06-29T09:34:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
махачкала
генеральная прокуратура рф
дагнефтепродукт
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Суд Махачкалы арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, выяснило РИА Новости.Арест наложили по иску Генпрокуратуры. Агентство изучило судебные и кадастровые данные, согласно которым:В среду в силовых структурах Дагестана рассказали РИА Новости о задержании Магомедова и близких к нему людей. Сообщалось об обысках в республике по адресам, связанным с госсекретарем, а также в трех московских квартирах. По данным источника, оперативные мероприятия касаются дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". В администрации главы Дагестана подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и оказывают им помощь в расследовании.
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025675711.html
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происшествия, республика дагестан, россия, махачкала, генеральная прокуратура рф, дагнефтепродукт
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ, Дагнефтепродукт
Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

В Москве арестовали 2 квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана Магомедовым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Суд Махачкалы арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, выяснило РИА Новости.
Арест наложили по иску Генпрокуратуры. Агентство изучило судебные и кадастровые данные, согласно которым:
  • площадь квартир — по 88 квадратных метров;
  • кадастровая стоимость каждой превышает 26 миллионов рублей;
  • по информации сервиса "Циан", цены на жилплощадь в этом районе с такой площадью — от 31 миллиона.
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
26 июня, 21:29
В среду в силовых структурах Дагестана рассказали РИА Новости о задержании Магомедова и близких к нему людей. Сообщалось об обысках в республике по адресам, связанным с госсекретарем, а также в трех московских квартирах. По данным источника, оперативные мероприятия касаются дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".
В администрации главы Дагестана подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и оказывают им помощь в расследовании.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМахачкалаГенеральная прокуратура РФДагнефтепродукт
 
 
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