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Российского экс-сенатора не пустили в Армению - РИА Новости, 29.06.2025
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02:37 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/klintsevich-2026079248.html
Российского экс-сенатора не пустили в Армению
Российского экс-сенатора не пустили в Армению - РИА Новости, 29.06.2025
Российского экс-сенатора не пустили в Армению
В ереванском аэропорту экс-сенатору Совфеда Францу Клинцевичу отказали во въезде, об этом он сообщил "Комсомольской правде". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В ереванском аэропорту экс-сенатору Совфеда Францу Клинцевичу отказали во въезде, об этом он сообщил "Комсомольской правде".“Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу”, – приводятся слова Клинцевича в материале издания.Как заявил экс-сенатор, погранслужба не объяснила причины, по которым ему пришлось покинуть Армению.Клинцевич отметил, что его поездка была исключительно частной, и он не планировал никаких встреч с официальными лицами.
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франц клинцевич, армения, москва, совет федерации рф, в мире
Франц Клинцевич, Армения, Москва, Совет Федерации РФ, В мире
Российского экс-сенатора не пустили в Армению

Российского экс-сенатора Франца Клинцевича не пустили в Армению

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший сенатор и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ
Бывший сенатор и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший сенатор и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В ереванском аэропорту экс-сенатору Совфеда Францу Клинцевичу отказали во въезде, об этом он сообщил "Комсомольской правде".
“Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу”, – приводятся слова Клинцевича в материале издания.
Как заявил экс-сенатор, погранслужба не объяснила причины, по которым ему пришлось покинуть Армению.
Клинцевич отметил, что его поездка была исключительно частной, и он не планировал никаких встреч с официальными лицами.
 
Франц КлинцевичАрменияМоскваСовет Федерации РФВ мире
 
 
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