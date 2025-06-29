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Российского экс-сенатора не пустили в Армению
Российского экс-сенатора не пустили в Армению - РИА Новости, 29.06.2025
Российского экс-сенатора не пустили в Армению
В ереванском аэропорту экс-сенатору Совфеда Францу Клинцевичу отказали во въезде, об этом он сообщил "Комсомольской правде". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:37:00+03:00
2025-06-29T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В ереванском аэропорту экс-сенатору Совфеда Францу Клинцевичу отказали во въезде, об этом он сообщил "Комсомольской правде".“Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу”, – приводятся слова Клинцевича в материале издания.Как заявил экс-сенатор, погранслужба не объяснила причины, по которым ему пришлось покинуть Армению.Клинцевич отметил, что его поездка была исключительно частной, и он не планировал никаких встреч с официальными лицами.
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франц клинцевич, армения, москва, совет федерации рф, в мире
Франц Клинцевич, Армения, Москва, Совет Федерации РФ, В мире
Российского экс-сенатора не пустили в Армению
Российского экс-сенатора Франца Клинцевича не пустили в Армению