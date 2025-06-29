https://ria.ru/20250629/iran-2026084763.html

Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси

Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси - РИА Новости, 29.06.2025

Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси

У Ирана есть возможности возобновить производство урана за несколько месяцев, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:31:00+03:00

2025-06-29T04:31:00+03:00

2025-06-29T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У Ирана есть возможности возобновить производство урана за несколько месяцев, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Они могут получить <...> в течение нескольких месяцев или меньше <...> несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран <...>. Нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", — сказал он в интервью CBS. По словам гендиректора агентства, у Ирана есть промышленные и технологические возможности для производства обогащенного урана. Гросси вновь призвал стороны вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение вопроса, связанного с ядерной программой Тегерана. Он подчеркнул, что сейчас для этого есть возможность.Ситуация с МАГАТЭОбострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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