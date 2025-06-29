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Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси - РИА Новости, 29.06.2025
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04:31 29.06.2025 (обновлено: 09:21 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/iran-2026084763.html
Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси
Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси - РИА Новости, 29.06.2025
Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси
У Ирана есть возможности возобновить производство урана за несколько месяцев, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:31:00+03:00
2025-06-29T09:21:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
рафаэль гросси
аббас аракчи
дональд трамп
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У Ирана есть возможности возобновить производство урана за несколько месяцев, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Они могут получить &lt;...&gt; в течение нескольких месяцев или меньше &lt;...&gt; несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран &lt;...&gt;. Нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", — сказал он в интервью CBS. По словам гендиректора агентства, у Ирана есть промышленные и технологические возможности для производства обогащенного урана. Гросси вновь призвал стороны вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение вопроса, связанного с ядерной программой Тегерана. Он подчеркнул, что сейчас для этого есть возможность.Ситуация с МАГАТЭОбострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси

Гросси: Иран может возобновить производство урана за несколько месяцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У Ирана есть возможности возобновить производство урана за несколько месяцев, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Они могут получить <...> в течение нескольких месяцев или меньше <...> несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран <...>. Нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", — сказал он в интервью CBS.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран
22 июня, 22:40
По словам гендиректора агентства, у Ирана есть промышленные и технологические возможности для производства обогащенного урана.
Гросси вновь призвал стороны вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение вопроса, связанного с ядерной программой Тегерана. Он подчеркнул, что сейчас для этого есть возможность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без
08:00

Ситуация с МАГАТЭ

  • В субботу вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи сообщил, что Тегеран больше не разрешит главе МАГАТЭ присутствовать на ядерных объектах и устанавливать там камеры.
  • Глава МИД Аббас Аракчи заявлял, что желание Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел.
  • Парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.
  • Как утверждается, Гросси сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
  • В четверг спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал МАГАТЭ "защитником и слугой" Израиля.
  • По его словам, сотрудничество с агентством невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Отчет МАГАТЭ не мог быть основанием для атак на Иран, заявил Гросси
20 июня, 08:56

Обострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская Республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси
24 июня, 23:32
  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что исламская республика и еврейское государство договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Россия как Иран: стратегия Запада вскрыта
26 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАРафаэль ГроссиАббас АракчиДональд ТрампМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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