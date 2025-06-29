Иран может быстро возобновить производство урана, заявил Гросси
Гросси: Иран может возобновить производство урана за несколько месяцев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У Ирана есть возможности возобновить производство урана за несколько месяцев, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Они могут получить <...> в течение нескольких месяцев или меньше <...> несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран <...>. Нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", — сказал он в интервью CBS.
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По словам гендиректора агентства, у Ирана есть промышленные и технологические возможности для производства обогащенного урана.
Гросси вновь призвал стороны вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение вопроса, связанного с ядерной программой Тегерана. Он подчеркнул, что сейчас для этого есть возможность.
Ситуация с МАГАТЭ
- В субботу вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи сообщил, что Тегеран больше не разрешит главе МАГАТЭ присутствовать на ядерных объектах и устанавливать там камеры.
- Глава МИД Аббас Аракчи заявлял, что желание Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел.
- Парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.
- Как утверждается, Гросси сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
- В четверг спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал МАГАТЭ "защитником и слугой" Израиля.
- По его словам, сотрудничество с агентством невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская Республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что исламская республика и еврейское государство договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
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