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Артем Соколов: российская интернет-торговля уходит в регионы

Артем Соколов: российская интернет-торговля уходит в регионы - РИА Новости, 29.06.2025

Артем Соколов: российская интернет-торговля уходит в регионы

Маркетплейсы, сервисы доставки и интернет-магазины плотно вошли в нашу жизнь, электронная торговля охватила крупные города и пошла в глубинку – в деревни и... РИА Новости, 29.06.2025

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Маркетплейсы, сервисы доставки и интернет-магазины плотно вошли в нашу жизнь, электронная торговля охватила крупные города и пошла в глубинку – в деревни и села. В интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, как чувствует себя российский e-commerce, и готов ли он соперничать с зарубежными компаниями, как искусственный интеллект помогает развивать интернет-продажи, куда еще не добрались пункты выдачи заказов, и почему россияне все еще не могут заказать вино с доставкой на дом. Беседовала Маргарита Матяшева.В прошлом году российский сектор электронной торговли вырос на 41%. А какой рост вы прогнозируете в 2025 году и за счет чего?Объем интернет-торговли в России за четыре месяца этого года составил уже 3,5 триллиона рублей. С января по апрель рынок вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При отсутствии каких-либо внешних драматических изменений рост продолжится – рынок прибавит в объеме порядка 30%. То есть 12 триллионов рублей в 2025 году, я думаю, наш e-commerce точно сделает.Драйверы роста не меняются, мы наблюдаем их на протяжении нескольких лет: рост генерируют регионы – именно в них самая заметная динамика, на них сейчас приходится 76% всех объемов, и лишь 24% остаются на Москву и Санкт-Петербург. Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге на уровне 30%, в то же время в федеральных округах он больше 40%, а в отдельных регионах – и более 80% (на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири, Юге России).Ну и плюс второй момент – усиление экспорта из нашей страны через онлайн-канал продаж. Мы видим, как наши игроки выходят на зарубежные рынки, не только стран ЕАЭС, но и за его пределы, в страны Глобального Юга. У этого направления, я уверен, достаточно серьезный потенциал. Предполагаю, что только экспорт может еще добавить нам к обороту 700-800 миллиардов рублей.– Какие товары идут на экспорт?– Если говорить о заказах, которые зарубежные покупатели делают на российских площадках, то в топе средства бытовой химии, товары для строительства и ремонта, для красоты и здоровья, в том числе уходовая косметика, гигиенические принадлежности и БАДы, книги, товары для дома и бакалея (различные крупы, чай и другие продукты длительного хранения).– Сейчас рынок электронной торговли активно растет на 30-40%. Как вы думаете, когда наступит охлаждение?– Несмотря на высокие темпы роста интернет-торговли, которые превосходят мировые показатели, нам еще есть, куда расти. Доля онлайн-покупок в общей структуре розничных продаж на сегодня составляет 18,6%. Да, она выросла, в 2024 году этот показатель был 16,2%. Но все равно, по доле интернет-торговли мы пока уступаем многим странам, где она может быть выше почти вдвое. Спокойные темпы роста мы увидим, когда онлайн-канал достигнет планки примерно в 30% от розничного оборота. Это практически мировая тенденция, мы уже это видим на примере ряда стран.– Почему электронная торговля растет на фоне спада в продажах в розничном сегменте?– Действительно, в рознице – в непродовольственном секторе – конец 2024 года был не очень успешным, в первом квартале этого года мы видели такие же низкие показатели. Связано это с высокой ключевой ставкой, с общей денежно-кредитной политикой, которая сейчас формирует отложенный спрос: люди предпочитают получать проценты от вкладов, а не покупать товары.E-commerce достаточно хорошо развивался по целому ряду причин. Первое – инвестиции в логистическую инфраструктуру, везде, где она появилась, стал развиваться бизнес, региональное присутствие привело к такому заметному росту. Другие факторы влияния – развитие финтеха и применение искусственного интеллекта. Финтех позволил активно применять сервисы рассрочек, кто-то развивает их в партнерстве с банками, кто-то самостоятельно. ИИ, прогнозная аналитика, на основе которой строятся сейчас базы знаний компаний интернет-торговли, позволяет делать качественное предложение на основе предпочтений, более точно предугадывать потребности.– С чем связана децентрализация электронной торговли? Почему все ушло в регионы?– В городах-миллионниках российский рынок электронной коммерции фактически достиг фазы насыщения. Если мы посмотрим на регионы страны, то некоторые только сейчас открывают для себя e-commerce. Если смотреть по России, то остается еще очень много свободных зон. Поэтому весь бизнес сейчас сосредоточен на развитии именно регионов – это заложено в стратегиях компаний интернет-торговли: упор на регион, на региональную инфраструктуру.– А когда можно будет сказать, что пункт выдачи заказов есть в каждом населенном пункте России?– Мне кажется, что мы уже можем так сказать. Даже если в населенном пункте нет привычного пункта выдачи заказов, там есть "Почта России", ее отделение, а это такая же точка, откуда можно забрать свою онлайн-покупку. Если нет почты, есть магазин, в котором теперь тоже выдаются заказы.– Где-то видела картинку, что пункт выдачи заказов находится прямо в частном доме, женщина открыла.– Да, есть и такие. Вернусь к регионам и возьму в качестве примера Чукотку, где самый высокий показатель доли онлайн-продаж в рознице – 33,5% по итогам первого квартала 2025 года, почти в два раза выше, чем в целом по стране. Когда там открылись первые два пункта выдачи заказов, очереди за получением своей покупки составляли более восьми часов. Местный бизнес быстро сориентировался – появились новые ПВЗ, и где именно им открыться, определяли местные предприниматели, чтобы диверсифицировать количество заказов и избежать долгого ожидания в очереди.– Давайте поговорим о сотрудничестве российского e-commerce с западными компаниями в случае снятия санкций. Каким оно может быть?– Пока мы находимся в режиме санкционного давления и международных ограничений, мы в первую очередь фокусируемся на развитии отношений с странами Евразийского союза, а также с Индией, Китаем, Узбекистаном, рядом других стран. Есть в планах у наших коллег выход в Египет, они начали активно работать с Арабскими Эмиратами. На карте появляется все больше новых точек взаимодействия. Сотрудничество российской электронной торговли с западными компаниями сейчас будет больше интересом с их стороны, а не с нашей. Трудно прогнозировать, что произойдет после снятия санкций, но очевидно, что сегодняшняя достаточно высокая конкуренция на рынке станет еще выше в случае возвращения брендов.С учетом многообразия форматов российского e-commerce, того ассортимента, который уже представлен, коммерческих коллабораций, инфраструктуры, шансы у зарубежных компаний на большую долю присутствия на нашем рынке невелики. Однако, как бы не сложилось – от конкуренции выиграет именно российский покупатель.– Невелики – потому что наши игроки довольно сильные?– За прошедшее время они создали очень серьезную конкуренцию зарубежным компаниям. Посмотрите, как изменился ассортимент: еще лет пять назад в поисках определенного товара мы обратились бы к зарубежной площадке. Сейчас любой товар можно найти в стране, на нашем внутреннем рынке без труда. Более того, если нужного товара не окажется в моменте, можно договориться, чтобы его привезли. Все это делает наш интернет-канал еще более привлекательным для клиентов.– Как вы думаете, сегодня интернет-магазины – это больше имиджевая история или реальный канал продаж?– Ответ однозначный: интернет-магазин – это абсолютно реальная, бизнесовая, продающая история, более того, она обязательная для современной торговли. Посмотрите на любую розничную сеть: сегодня уже нельзя сказать, что это только офлайн-игроки. У каждой компании есть розничное присутствие и свой онлайн-канал – интернет-магазин под собственным брендом, а если это еще и непродовольственный ритейл, то, как правило, они размещают свои предложения и на маркетплейсах. В каждом из этих каналов свой ассортимент и цены, каждый канал требует отдельного управления.– Осенью прошлого года вы направляли Минцифры, а теперь – аппарату вице-премьера Дмитрия Григоренко письмо с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии. Почему возникают сложности в продвижении этой идеи?– Запрет на доставку алкоголя существует уже достаточно давно, с 2007 года. За это время рынок интернет-торговли вырос в 300 раз. У нас 80% предприятий общественного питания и продуктовой розницы предлагают услуги с доставкой до двери. Конечно, это очень сильно поменяло предпочтения людей, их поведение. Ни у кого даже возникает подозрения, что, заказывая такую продукцию в интернете, можно случайно нарваться и на контрафакт, и на некачественную подделку.К сожалению, получается так, что спрос есть, а легальной альтернативы, которая могла бы этот спрос удовлетворить, на настоящий момент нет. Есть только теневой, криминальный рынок, где активно идут онлайн продажи – с нарушением закона и риском отравлений.С момента запрета технологии шагнули далеко вперед и сегодня позволяют контролировать весь процесс, весь путь товара от производства до конечного покупателя. Более того, единая биометрическая система, которая очень активно развивается, уже используется в таких серьезных сегментах, как приобретение недвижимости, юридические значимые сделки: по биометрии, не показывая паспорта, можно взять кредит в банке. У нас задача даже немного проще: нам не нужны полные сведения о человеке – только бинарный ответ – "да" или "нет", совершеннолетний или несовершеннолетний. Система позволяет это делать. Мы предлагаем следующий путь: для доступа к заказам отечественного вина нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе. Если возраст подтвержден, вручается заказ, если нет, возвращает обратно. Такая схема уже используется в Китае.Однозначно потребуется также введение ответственности для таких курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании – достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения.Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять такой сервис и учитывать все существующие ограничения и по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, которые накладываются законодательством и региональным нормами.– Был ли отзыв от Минцифры?– Пока еще не было. Однако ранее Минцифры заявляло о том, что биометрическая система действительно абсолютно точно позволяет идентифицировать человека и удостовериться в его возрасте. Именно эта технология может применяться для таких сложных товарных категорий 18+. В этом плане они абсолютно однозначно говорят "да". Вопрос дистанционной торговли отечественным вином намного шире, он требует согласования со многими ведомствами, кроме Минцифры: с Минфином, Минпромом, Минэкономразвития, Росалкогольтабакконтролем, Минздравом, с Минсельхозом. Возможно, это не полный перечень. Пока дискуссия пока только началась, но мы надеемся на положительное решение. Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ, и любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент.– А что вы думаете про модель продажи вина на маркетплейсах в том виде, как он реализована сейчас, – по модели Click&Collect? Есть ли у нее потенциал к развитию?– Действительно, ряд площадок уже настроили такую работу. Пока это только тестируется. В целом магазин физически не может разместить у себя на полках весь ассортимент для удовлетворения запросов покупателей, но благодаря интернету может расширить его практически до бесконечности. Даже если определенных позиций не окажется в моменте, можно предложить покупателям предзаказы.– Это компромиссный вариант, пока не разрешили онлайн-торговлю вином?– Сейчас – единственно возможный.– Не могу не спросить вас про законопроект о платформенной экономике, который был в начале года внесен в правительство. Известно ли вам, когда он может быть принят, в какие сроки?– Мы разговаривали на эту тему с министром экономического развития, в том числе в рамках сессии на ПМЭФ. Он сказал, что основная часть дискуссии завершена. Остается лишь несколько принципиальных вопросов, которые требуют дополнительного обсуждения. Поскольку работа сейчас идет уже только внутри правительства, комментировать здесь сложно. Но я думаю, что в осеннюю сессию законопроект будет внесен в Госдуму и принят. Главные ожидания – что правила игры на этом рынке станут понятными всем его участникам.

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