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В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер - РИА Новости, 29.06.2025
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07:20 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/gosduma-2026091481.html
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер - РИА Новости, 29.06.2025
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер
Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:20:00+03:00
2025-06-29T07:20:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон горелкин
apple
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Правительство определяет, что будет у нас с национальным мессенджером. Я уверен, что правительство примет максимально правильное решение в отношении нацмессенджера. И я думаю, что поскольку правительство определяет, что у нас с предустановкой, то они просто включат его в предустановки, и я уверен, что проблем с этим не будет. Тем более, нацмессенджер может спокойно быть и в App Store, и в магазине приложений", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Депутат считает, что какой-то проблемы в этом вопросе не возникнет, так как с компанией Apple "даже в текущих условиях геополитических можно договариваться". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/putin-2025110049.html
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Apple, Госдума РФ
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер

Депутат Горелкин: правительство сможет обязать Apple устанавливать нацмессенджер

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкiPhone 16 Pro Max
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
"Правительство определяет, что будет у нас с национальным мессенджером. Я уверен, что правительство примет максимально правильное решение в отношении нацмессенджера. И я думаю, что поскольку правительство определяет, что у нас с предустановкой, то они просто включат его в предустановки, и я уверен, что проблем с этим не будет. Тем более, нацмессенджер может спокойно быть и в App Store, и в магазине приложений", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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Депутат считает, что какой-то проблемы в этом вопросе не возникнет, так как с компанией Apple "даже в текущих условиях геополитических можно договариваться".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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