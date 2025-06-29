https://ria.ru/20250629/gosduma-2026091481.html

В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер

В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер - РИА Новости, 29.06.2025

В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер

Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:20:00+03:00

2025-06-29T07:20:00+03:00

2025-06-29T07:20:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон горелкин

apple

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Правительство определяет, что будет у нас с национальным мессенджером. Я уверен, что правительство примет максимально правильное решение в отношении нацмессенджера. И я думаю, что поскольку правительство определяет, что у нас с предустановкой, то они просто включат его в предустановки, и я уверен, что проблем с этим не будет. Тем более, нацмессенджер может спокойно быть и в App Store, и в магазине приложений", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Депутат считает, что какой-то проблемы в этом вопросе не возникнет, так как с компанией Apple "даже в текущих условиях геополитических можно договариваться". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250624/putin-2025110049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф