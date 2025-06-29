https://ria.ru/20250629/gosduma-2026091481.html
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер - РИА Новости, 29.06.2025
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер
Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:20:00+03:00
2025-06-29T07:20:00+03:00
2025-06-29T07:20:00+03:00
экономика
технологии
россия
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apple
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Правительство определяет, что будет у нас с национальным мессенджером. Я уверен, что правительство примет максимально правильное решение в отношении нацмессенджера. И я думаю, что поскольку правительство определяет, что у нас с предустановкой, то они просто включат его в предустановки, и я уверен, что проблем с этим не будет. Тем более, нацмессенджер может спокойно быть и в App Store, и в магазине приложений", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Депутат считает, что какой-то проблемы в этом вопросе не возникнет, так как с компанией Apple "даже в текущих условиях геополитических можно договариваться". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/putin-2025110049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Apple, Госдума РФ
В Госдуме оценили возможность обязать Apple предустанавливать нацмессенджер
Депутат Горелкин: правительство сможет обязать Apple устанавливать нацмессенджер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ по закону сможет обязать компанию Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои гаджеты, с компанией можно договориться, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
"Правительство определяет, что будет у нас с национальным мессенджером. Я уверен, что правительство примет максимально правильное решение в отношении нацмессенджера. И я думаю, что поскольку правительство определяет, что у нас с предустановкой, то они просто включат его в предустановки, и я уверен, что проблем с этим не будет. Тем более, нацмессенджер может спокойно быть и в App Store, и в магазине приложений", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Депутат считает, что какой-то проблемы в этом вопросе не возникнет, так как с компанией Apple
"даже в текущих условиях геополитических можно договариваться".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.