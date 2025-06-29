https://ria.ru/20250629/forma-2026144027.html

В России утвердили госстандарт школьной формы

В России утвердили госстандарт школьной формы - РИА Новости, 29.06.2025

В России утвердили госстандарт школьной формы

В России утвердили ГОСТ школьной формы, с документом ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:11:00+03:00

2025-06-29T15:11:00+03:00

2025-06-29T15:11:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России утвердили ГОСТ школьной формы, с документом ознакомилось РИА Новости.При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

https://ria.ru/20250626/shkola-2025555689.html

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2025

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общество, россия