Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили госстандарт школьной формы - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/forma-2026144027.html
В России утвердили госстандарт школьной формы
В России утвердили госстандарт школьной формы - РИА Новости, 29.06.2025
В России утвердили госстандарт школьной формы
В России утвердили ГОСТ школьной формы, с документом ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:11:00+03:00
2025-06-29T15:11:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151323/87/1513238773_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1917e22616121e5cd08e96d02e8a011d.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России утвердили ГОСТ школьной формы, с документом ознакомилось РИА Новости.При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
https://ria.ru/20250626/shkola-2025555689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151323/87/1513238773_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3c3582bddb236539e23697f574540943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия

В России утвердили госстандарт школьной формы

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкНа перемене между уроками в средней общеобразовательной школе
На перемене между уроками в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
На перемене между уроками в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России утвердили ГОСТ школьной формы, с документом ознакомилось РИА Новости.
  • Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле.
  • Покрой одежды должен обеспечивать удобство для обучающегося как сидя, так и в движении.
  • Форма должна быть светской, эстетичной, и не должна содержать запрещенную символику.
  • Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики.
  • ГОСТ вступает в силу в России с 1 июля, он вводится впервые.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Учащиеся в классе во время урока - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах
26 июня, 14:03
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала