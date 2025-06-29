В России утвердили госстандарт школьной формы
© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкНа перемене между уроками в средней общеобразовательной школе
На перемене между уроками в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России утвердили ГОСТ школьной формы, с документом ознакомилось РИА Новости.
- Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле.
- Покрой одежды должен обеспечивать удобство для обучающегося как сидя, так и в движении.
- Форма должна быть светской, эстетичной, и не должна содержать запрещенную символику.
- Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики.
- ГОСТ вступает в силу в России с 1 июля, он вводится впервые.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.