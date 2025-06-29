https://ria.ru/20250629/eksport-2026112719.html

Россия нарастила поставки СПГ и каменного угля в Южную Корею

Россия нарастила поставки СПГ и каменного угля в Южную Корею - РИА Новости, 29.06.2025

Россия нарастила поставки СПГ и каменного угля в Южную Корею

Россия в мае этого года нарастила поставки в Южную Корею как сжиженного природного газа (СПГ), так и каменного угля - до максимальных значений с ноября прошлого РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:03:00+03:00

2025-06-29T10:03:00+03:00

2025-06-29T10:03:00+03:00

экономика

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южная корея

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия в мае этого года нарастила поставки в Южную Корею как сжиженного природного газа (СПГ), так и каменного угля - до максимальных значений с ноября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Сеул в мае в 1,8 раза, по сравнению с апрелем, нарастил покупки у Москвы СПГ - до максимальных с ноября 2024 года 135,2 миллиона долларов. В годовом выражении прирост составил одну четвертую. При этом Россия поднялась на 4-е с 7-го места среди главных поставщиков СПГ в Южную Корею. В топ-5 также вошли Австралия (938,2 миллиона долларов), Катар (323,3 миллиона), США (271,2 миллиона) и Бруней (114,5 миллиона). Также до максимальных значений с ноября вырос и импорт каменного угля: на 15% в месячном выражении и на 9% в годовом - до 127 миллионов долларов. В его поставках РФ также вошла в пятерку, сохранив за собой третье место. Еще в лидерах оказались Австралия (314,7 миллиона долларов), Канада (132,2 миллиона), Индонезия (83,4 миллиона) и Колумбия (66 миллионов). По итогам первых пяти месяцев текущего года Южная Корея сократила импорт как СПГ, так и угля. Поставки СПГ уменьшились за год на 10% - до 11,7 миллиарда долларов, а угля - в полтора раза до 4,8 миллиарда.

https://ria.ru/20250628/drevesina-2025989934.html

https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, южная корея