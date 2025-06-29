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Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях
Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях
Диалог России и США пока не привёл к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но разговор идет нормально, носит характер дружеского, партнерского... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:18:00+03:00
2025-06-29T13:18:00+03:00
2025-06-29T13:36:00+03:00
россия
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юрий ушаков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Диалог России и США пока не привёл к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но разговор идет нормально, носит характер дружеского, партнерского общения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нормально идет разговор. Он пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям во всей картине наших двусторонних отношений. Но просто сама работа - она носит полезный характер и несет характер такого дружеского, партнерского общения", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, в мире, павел зарубин
Россия, США, Юрий Ушаков, В мире, Павел Зарубин
Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях
Ушаков: между Россией и США идёт нормальный дружеский разговор