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Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях

Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях - РИА Новости, 29.06.2025

Ушаков: диалог с США пока не привел к радикальным изменениям в отношениях

Диалог России и США пока не привёл к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но разговор идет нормально, носит характер дружеского, партнерского... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:18:00+03:00

2025-06-29T13:18:00+03:00

2025-06-29T13:36:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

в мире

павел зарубин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Диалог России и США пока не привёл к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но разговор идет нормально, носит характер дружеского, партнерского общения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нормально идет разговор. Он пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям во всей картине наших двусторонних отношений. Но просто сама работа - она носит полезный характер и несет характер такого дружеского, партнерского общения", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, юрий ушаков, в мире, павел зарубин