https://ria.ru/20250629/apple-2026180421.html

В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ"

В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ" - РИА Новости, 29.06.2025

В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ"

Профили народного артиста РФ Олега Газманова, группы "Любэ", Филиппа Киркорова, певца Shaman и некоторых других других российских артистов вернули в приложении... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T23:33:00+03:00

2025-06-29T23:33:00+03:00

2025-06-29T23:33:00+03:00

шоубиз

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олег газманов

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любэ

полина гагарина

николай басков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Профили народного артиста РФ Олега Газманова, группы "Любэ", Филиппа Киркорова, певца Shaman и некоторых других других российских артистов вернули в приложении Apple Music, убедился корреспондент РИА Новости. "Олег Газманов. Народный артист России и мастер патриотической лирики в диапазоне от легкого евродиско до стадионных гимнов", - говорится в тексте, опубликованном в приложении. Кроме того, в приложении вновь появились профили заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), певицы Полины Гагариной, группы "Любэ", народных артистов России Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Ранее профиль этих артистов были удалены из приложения Apple Music в связи с введенными санкциями со стороны Евросоюза в отношении данных артистов.

https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025480165.html

https://ria.ru/20250614/baskov-2022273854.html

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россия, олег газманов, филипп киркоров, shaman (ярослав дронов) , любэ, полина гагарина, николай басков, музыка, apple