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В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ" - РИА Новости, 29.06.2025
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Шоубиз
 
23:33 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/apple-2026180421.html
В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ"
В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ" - РИА Новости, 29.06.2025
В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ"
Профили народного артиста РФ Олега Газманова, группы "Любэ", Филиппа Киркорова, певца Shaman и некоторых других других российских артистов вернули в приложении... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:33:00+03:00
2025-06-29T23:33:00+03:00
шоубиз
россия
олег газманов
филипп киркоров
shaman (ярослав дронов)
любэ
полина гагарина
николай басков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Профили народного артиста РФ Олега Газманова, группы "Любэ", Филиппа Киркорова, певца Shaman и некоторых других других российских артистов вернули в приложении Apple Music, убедился корреспондент РИА Новости. "Олег Газманов. Народный артист России и мастер патриотической лирики в диапазоне от легкого евродиско до стадионных гимнов", - говорится в тексте, опубликованном в приложении. Кроме того, в приложении вновь появились профили заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), певицы Полины Гагариной, группы "Любэ", народных артистов России Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Ранее профиль этих артистов были удалены из приложения Apple Music в связи с введенными санкциями со стороны Евросоюза в отношении данных артистов.
https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025480165.html
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россия, олег газманов, филипп киркоров, shaman (ярослав дронов) , любэ, полина гагарина, николай басков, музыка, apple
Шоубиз, Россия, Олег Газманов, Филипп Киркоров, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Любэ, Полина Гагарина, Николай Басков, Музыка, Apple
В Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ"

В приложение Apple Music вернули профили Газманова, Киркорова, Shaman и "Любэ"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкShaman и Олег Газманов
Shaman и Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Shaman и Олег Газманов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Профили народного артиста РФ Олега Газманова, группы "Любэ", Филиппа Киркорова, певца Shaman и некоторых других других российских артистов вернули в приложении Apple Music, убедился корреспондент РИА Новости.
"Олег Газманов. Народный артист России и мастер патриотической лирики в диапазоне от легкого евродиско до стадионных гимнов", - говорится в тексте, опубликованном в приложении.
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Кроме того, в приложении вновь появились профили заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), певицы Полины Гагариной, группы "Любэ", народных артистов России Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Ранее профиль этих артистов были удалены из приложения Apple Music в связи с введенными санкциями со стороны Евросоюза в отношении данных артистов.
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ШоубизРоссияОлег ГазмановФилипп КиркоровSHAMAN (Ярослав Дронов)ЛюбэПолина ГагаринаНиколай БасковМузыкаApple
 
 
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