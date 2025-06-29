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"Алые паруса" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 29.06.2025
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11:12 29.06.2025
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"Алые паруса" в Санкт-Петербурге
"Алые паруса" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 29.06.2025
"Алые паруса" в Санкт-Петербурге
РИА Новости, 29.06.2025
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санкт-петербург
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фото, фото, санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников)
Фото, Санкт-Петербург, Алые паруса (праздник выпускников)

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге

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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 8
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На концерте в честь них выступили Надежда и Григорий Кадышевы.

Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

На концерте в честь них выступили Надежда и Григорий Кадышевы.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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2 из 8
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После концерта по Неве прошел бриг "Россия" под алыми парусами.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

После концерта по Неве прошел бриг "Россия" под алыми парусами.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Губернатор Беглов приветствовал российских выпускников и приглашенную на праздник молодежь из дружественных государств.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на концерте в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов приветствовал российских выпускников и приглашенную на праздник молодежь из дружественных государств.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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5 из 8
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

В этом году на "Алые паруса" приехали более 500 выпускников из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

В этом году на "Алые паруса" приехали более 500 выпускников из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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6 из 8
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Концерт на Дворцовой площади продлился два часа 40 минут, главной темой номеров в этом году стала Победа в Великой Отечественной войне.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Концерт на Дворцовой площади продлился два часа 40 минут, главной темой номеров в этом году стала Победа в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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7 из 8
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" брига "Россия" сопровождался водно-пиротехническим шоу, на Ростральных колоннах зажгли факелы.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" брига "Россия" сопровождался водно-пиротехническим шоу, на Ростральных колоннах зажгли факелы.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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8 из 8
 
ФотоСанкт-ПетербургАлые паруса (праздник выпускников)
 
 
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