В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
На концерте в честь них выступили Надежда и Григорий Кадышевы.
На концерте в честь них выступили Надежда и Григорий Кадышевы.
На Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России.
На Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — как и местные выпускники, так и гости из 31 региона России.
После концерта по Неве прошел бриг "Россия" под алыми парусами.
После концерта по Неве прошел бриг "Россия" под алыми парусами.
Губернатор Беглов приветствовал российских выпускников и приглашенную на праздник молодежь из дружественных государств.
Губернатор Беглов приветствовал российских выпускников и приглашенную на праздник молодежь из дружественных государств.
В этом году на "Алые паруса" приехали более 500 выпускников из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
В этом году на "Алые паруса" приехали более 500 выпускников из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
Концерт на Дворцовой площади продлился два часа 40 минут, главной темой номеров в этом году стала Победа в Великой Отечественной войне.
Концерт на Дворцовой площади продлился два часа 40 минут, главной темой номеров в этом году стала Победа в Великой Отечественной войне.
Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" брига "Россия" сопровождался водно-пиротехническим шоу, на Ростральных колоннах зажгли факелы.
Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" брига "Россия" сопровождался водно-пиротехническим шоу, на Ростральных колоннах зажгли факелы.