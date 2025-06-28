https://ria.ru/20250628/youtube-2025996482.html

В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России

В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России

Для оживления YouTube в России компании Google нужно заплатить штрафы, заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:04:00+03:00

2025-06-28T11:04:00+03:00

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технологии

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антон горелкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Для оживления YouTube в России компании Google нужно заплатить штрафы, заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.По словам парламентария, трафик видеохостинга упал на треть и продолжает сокращаться. Он считает, что замедление YouTube способствовало развитию российских сервисов."Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", — добавил Горелкин.Суд неоднократно штрафовал Google за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Также компанию наказали после решения ФАС. Служба пришла к выводу, что на YouTube действуют непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и контента.Долг Google LLC в России на конец февраля — более 21,5 миллиарда рублей.

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технологии, россия, google, госдума рф, youtube, антон горелкин