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В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России - РИА Новости, 28.06.2025
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11:04 28.06.2025 (обновлено: 11:06 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/youtube-2025996482.html
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России
Для оживления YouTube в России компании Google нужно заплатить штрафы, заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:04:00+03:00
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технологии
россия
google
госдума рф
youtube
антон горелкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Для оживления YouTube в России компании Google нужно заплатить штрафы, заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.По словам парламентария, трафик видеохостинга упал на треть и продолжает сокращаться. Он считает, что замедление YouTube способствовало развитию российских сервисов."Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", — добавил Горелкин.Суд неоднократно штрафовал Google за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Также компанию наказали после решения ФАС. Служба пришла к выводу, что на YouTube действуют непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и контента.Долг Google LLC в России на конец февраля — более 21,5 миллиарда рублей.
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технологии, россия, google, госдума рф, youtube, антон горелкин
Технологии, Россия, Google, Госдума РФ, YouTube, Антон Горелкин
В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России

Депутат Горелкин: для оживления YouTube в РФ Google должна заплатить штрафы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Для оживления YouTube в России компании Google нужно заплатить штрафы, заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.
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CDN — сеть серверов для ускоренной доставки контента.

По словам парламентария, трафик видеохостинга упал на треть и продолжает сокращаться. Он считает, что замедление YouTube способствовало развитию российских сервисов.
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"Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", — добавил Горелкин.
Суд неоднократно штрафовал Google за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Также компанию наказали после решения ФАС. Служба пришла к выводу, что на YouTube действуют непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и контента.
Долг Google LLC в России на конец февраля — более 21,5 миллиарда рублей.
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ТехнологииРоссияGoogleГосдума РФYouTubeАнтон Горелкин
 
 
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