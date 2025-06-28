https://ria.ru/20250628/vypusknoy-2026037040.html

Участники Всероссийского выпускного возложили цветы у стен Кремля

Участники Всероссийского выпускного возложили цветы у стен Кремля - РИА Новости, 28.06.2025

Участники Всероссийского выпускного возложили цветы у стен Кремля

Участники Всероссийского выпускного бала в субботу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:42:00+03:00

2025-06-28T17:42:00+03:00

2025-06-28T17:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участники Всероссийского выпускного бала в субботу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце вечером в субботу. Выпускники этого года из различных регионов страны собрались в Александровском саду, чтобы возложить алые гвоздики и розы к Могиле Неизвестного Солдата. Первыми к вечному огню прошли ученики кадетских классов. Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие 6 тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.

https://ria.ru/20250627/vypusknoy-2025500537.html

россия

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Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата участниками Всероссийского выпускного бала Участники Всероссийского выпускного бала возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце этим вечером, ежегодно в нем принимают участие 6 тысяч молодых людей из всех регионов страны. 2025-06-28T17:42 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец