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Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге. Прямая трансляция
Алые паруса 2025 в Петербурге — смотреть прямую онлайн трансляцию
Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-28T22:03:00+03:00
2025-06-28T22:03:00+03:00
2025-06-29T01:09:00+03:00
общество
санкт-петербург
алые паруса (праздник выпускников)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". Концерт на Дворцовой площади продлится до 00:40 мск. Ведущие — Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.В концерте принимают участие Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи") и "Иванушки International".В этом году в празднике "Алые паруса" принимают участие более 500 выпускников из дружественных России стран — Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана."Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге
Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге
2025-06-28T22:03
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PT186M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), видео
Общество, Санкт-Петербург, Алые паруса (праздник выпускников)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса".
Концерт на Дворцовой площади продлится до 00:40 мск. Ведущие — Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.
В концерте принимают участие Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи") и "Иванушки International".
В этом году в празднике "Алые паруса" принимают участие более 500 выпускников из дружественных России стран — Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана.
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.