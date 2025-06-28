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Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге. Прямая трансляция

Алые паруса 2025 в Петербурге — смотреть прямую онлайн трансляцию

Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге. Прямая трансляция

В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-28T22:03:00+03:00

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общество

санкт-петербург

алые паруса (праздник выпускников)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". Концерт на Дворцовой площади продлится до 00:40 мск. Ведущие — Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.В концерте принимают участие Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи") и "Иванушки International".В этом году в празднике "Алые паруса" принимают участие более 500 выпускников из дружественных России стран — Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана."Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге 2025-06-28T22:03 true PT186M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), видео