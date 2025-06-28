https://ria.ru/20250628/ukraina-2026012755.html

Депутат Рады призвал жителей Украины почитать ее конституцию

Депутат Рады призвал жителей Украины почитать ее конституцию - РИА Новости, 28.06.2025

Депутат Рады призвал жителей Украины почитать ее конституцию

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал граждан ознакомиться с конституцией Украины, чтобы понять, какие... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:00:00+03:00

2025-06-28T14:00:00+03:00

2025-06-28T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал граждан ознакомиться с конституцией Украины, чтобы понять, какие права и гарантии были утрачены за 29 лет. "Сегодня - День Конституции. 29 лет назад её приняли как основу прав и гарантий. Сегодня - констатируем её фактическую отмену.... В этот день полезно просто взять в руки конституцию. И прочитать её, чтобы увидеть, что у вас отняли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. Он отметил, что государство перестало выполнять свои базовые функции. В частности, по его словам, проведение выборов в стране - отменено, судебная система - разрушена и извращена. Прав человека на Украине больше нет, резюмировал политик. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал массовые и системные нарушения прав человека в военкоматах Украины. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. Кроме того, зафиксирована масштабная волна преследований Украинской православной церкви: возбуждаются уголовные дела против духовенства, проводятся обыски, сотни храмов захвачены, а священники и миряне подвергаются физическому насилию. С сентября 2024 года действует закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ. В декабре 2023 года парламент Украины принял закон о национальных меньшинствах, который ужесточил ограничения на использование русского языка, несмотря на смягчение требований для языков других меньшинств, входящих в ЕС. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отметило, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250619/putin-2023742980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр дубинский, дмитрий лубинец, верховная рада украины, украинская православная церковь, евросоюз