Депутат Рады призвал жителей Украины почитать ее конституцию
Дубинский призвал украинцев почитать конституцию, чтобы понять, что они потеряли
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал граждан ознакомиться с конституцией Украины, чтобы понять, какие права и гарантии были утрачены за 29 лет.
"Сегодня - День Конституции. 29 лет назад её приняли как основу прав и гарантий. Сегодня - констатируем её фактическую отмену.... В этот день полезно просто взять в руки конституцию. И прочитать её, чтобы увидеть, что у вас отняли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Он отметил, что государство перестало выполнять свои базовые функции. В частности, по его словам, проведение выборов в стране - отменено, судебная система - разрушена и извращена. Прав человека на Украине больше нет, резюмировал политик.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал массовые и системные нарушения прав человека в военкоматах Украины. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
Кроме того, зафиксирована масштабная волна преследований Украинской православной церкви: возбуждаются уголовные дела против духовенства, проводятся обыски, сотни храмов захвачены, а священники и миряне подвергаются физическому насилию. С сентября 2024 года действует закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ.
В декабре 2023 года парламент Украины принял закон о национальных меньшинствах, который ужесточил ограничения на использование русского языка, несмотря на смягчение требований для языков других меньшинств, входящих в ЕС. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отметило, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.