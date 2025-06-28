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Спецоперация, 28 июня: ВС России освободили населенный пункт Червоная Зирка - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2026044496.html
Спецоперация, 28 июня: ВС России освободили населенный пункт Червоная Зирка
Спецоперация, 28 июня: ВС России освободили населенный пункт Червоная Зирка - РИА Новости, 28.06.2025
Спецоперация, 28 июня: ВС России освободили населенный пункт Червоная Зирка
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:55:00+03:00
2025-06-28T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
владимир путин
дональд трамп
юлия жданова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1 350 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Обсуждение украинского конфликта Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке. Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО было бы схоже с поджиганием пороховой бочки в контексте эскалации напряженности в Европе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла, а возможный визит президента республики Петера Пеллегрини на Украину будет исключительно символичным. Народ Украины, который всегда был братским по отношению к народу России, со временем даст адекватную оценку ситуации в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Военные преступления ВСУ Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый" рассказал, что украинские военные с помощью FPV-дрона убили мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца. Он также рассказал, что командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим получить награды и звания. Он добавил, что украинские военные убили пожилых мирных жителей у стен домов в Селидово в ДНР. Атака дрона ВСУ 24 июня по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщает СК РФ. Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона на курский поселок Глушково, его госпитализировали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. ВС России продолжают наносить удары по ВСУ Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. Минобороны РФ также сообщило, что экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС России уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Восток". Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском в ДНР. ВСУ пытаются остановить силы РФ, растянув фронт, действия украинских войск похожи на полет мотылька, который движется на огонь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, украина, владимир путин, дональд трамп, юлия жданова, вооруженные силы украины, нато, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины, НАТО, Совет Федерации РФ

Спецоперация, 28 июня: ВС России освободили населенный пункт Червоная Зирка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерист. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1 350 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Родственники пропавших военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве
Вчера, 16:34

Обсуждение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.
Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО было бы схоже с поджиганием пороховой бочки в контексте эскалации напряженности в Европе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла, а возможный визит президента республики Петера Пеллегрини на Украину будет исключительно символичным.
Народ Украины, который всегда был братским по отношению к народу России, со временем даст адекватную оценку ситуации в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России
Вчера, 12:50

Военные преступления ВСУ

Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый" рассказал, что украинские военные с помощью FPV-дрона убили мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца.
Он также рассказал, что командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим получить награды и звания.
Он добавил, что украинские военные убили пожилых мирных жителей у стен домов в Селидово в ДНР.
Атака дрона ВСУ 24 июня по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщает СК РФ.
Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона на курский поселок Глушково, его госпитализировали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Вчера, 12:35

ВС России продолжают наносить удары по ВСУ

Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Минобороны РФ также сообщило, что экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС России уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Восток".
Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском в ДНР.
ВСУ пытаются остановить силы РФ, растянув фронт, действия украинских войск похожи на полет мотылька, который движется на огонь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона
Вчера, 06:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЮлия ЖдановаВооруженные силы УкраиныНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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