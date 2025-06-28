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Shaman открыл концерт для выпускников в Кремлевском дворце

Shaman открыл концерт для выпускников в Кремлевском дворце - РИА Новости, 28.06.2025

Shaman открыл концерт для выпускников в Кремлевском дворце

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) открыл праздничный концерт для выпускников в Кремлевском дворце и исполнил свой хит "Я - русский", передает... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T21:13:00+03:00

2025-06-28T21:13:00+03:00

2025-06-28T21:13:00+03:00

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общество

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государственный кремлевский дворец

shaman (ярослав дронов)

образование

образование - общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) открыл праздничный концерт для выпускников в Кремлевском дворце и исполнил свой хит "Я - русский", передает корреспондент РИА Новости. Всероссийский выпускной бал проходит в Государственном Кремлевском дворце в субботу. "Привет, Россия! Привет, Москва! С праздником вас, выпускники! Ура!" - обратился Shaman к выпускникам со сцены. Кроме того, артист исполнил свою новую песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в сентябре, а также композицию "Первая любовь". Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.

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Shaman открыл праздничный концерт для выпускников в Кремлевском дворце Shaman открыл праздничный концерт для выпускников в Кремлевском дворце и исполнил свой хит "Я - русский", передает корреспондент РИА Новости. Выпускной бал в Кремле проводится по поручению Путина с 2002-го. Ежегодно в мероприятии принимают участие 6 тысяч выпускников из разных регионов страны. 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-28T21:13 true PT0M31S

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