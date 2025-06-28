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Новак высказался об участии России в строительстве новой АЭС в Турции

Новак высказался об участии России в строительстве новой АЭС в Турции - РИА Новости, 28.06.2025

Новак высказался об участии России в строительстве новой АЭС в Турции

РФ будет рада принять участие в строительстве новой АЭС в Турции, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:04:00+03:00

2025-06-28T13:04:00+03:00

2025-06-28T13:04:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. РФ будет рада принять участие в строительстве новой АЭС в Турции, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата. "Сейчас ведется изучение экономической целесообразности строительства еще одной АЭС. Эта работа проводится в интересах турецкой стороны, чтобы выйти на взаимовыгодные экономические модели. Россия будет очень рада принять участие в реализации этого проекта", - заявил Новак. Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, сообщил в мае министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. В декабре он говорил, что Анкара намерена в течение 2025 года принять окончательное решение по АЭС в Синопе и Фракии и начать реализацию проектов этих станций. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в свою очередь говорил, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, москва, александр новак, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, шос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии