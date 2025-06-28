https://ria.ru/20250628/putin-2026028470.html

Путин мечтал, чтобы молодежь воспитывали герои

Путин мечтал, чтобы молодежь воспитывали герои - РИА Новости, 28.06.2025

Путин мечтал, чтобы молодежь воспитывали герои

Президент РФ Владимир Путин поделился, что всегда мечтал о том, чтобы молодое поколение воспитывали люди, которые смогли проявить себя в реальной жизни, в самых РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:28:00+03:00

2025-06-28T16:28:00+03:00

2025-06-28T16:28:00+03:00

общество

россия

республика дагестан

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился, что всегда мечтал о том, чтобы молодое поколение воспитывали люди, которые смогли проявить себя в реальной жизни, в самых сложных условиях. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия новых молодежных центров в российских регионах. Среди участников видеоконференции был специалист из молодежного центра в Дагестане - действующий участник СВО. "Я всегда мечтал о том, что процесс воспитания молодых людей приобретет именно такие формы, как сейчас. Когда люди, которые проявляют себя в реальной жизни, в самых сложных условиях, чтобы именно они оказывали влияние на воспитание наших молодых людей. Это вот у вас и происходит", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html

россия

республика дагестан

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общество, россия, республика дагестан, владимир путин