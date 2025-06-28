https://ria.ru/20250628/putin-2026025365.html

Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана

Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана - РИА Новости, 28.06.2025

Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана

Президент России Владимир Путин поблагодарил участника специальной военной операции из Республики Дагестан, который в отпуске выполняет свою миссию. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:58:00+03:00

2025-06-28T15:58:00+03:00

2025-06-28T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика дагестан

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил участника специальной военной операции из Республики Дагестан, который в отпуске выполняет свою миссию. Военный из Дагестана в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ рассказал главе государства, что во время отпусков он всегда проводит встречи со школьниками, молодыми инициативными ребятами, с теми, с кем может поделиться опытом и рассказать о том, что их интересует. "Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию. Вам всего самого доброго, вам, вашим близким, односельчанам, ну и, конечно, тем вашим товарищам, с которыми вы вместе выполняете боевые задачи. Всего вам доброго, обнимаю вас, до свидания, удачи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250402/putin-2008904073.html

россия

республика дагестан

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россия, республика дагестан, владимир путин