https://ria.ru/20250628/putin-2026025365.html
Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана
Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана
Президент России Владимир Путин поблагодарил участника специальной военной операции из Республики Дагестан, который в отпуске выполняет свою миссию. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:58:00+03:00
2025-06-28T15:58:00+03:00
2025-06-28T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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республика дагестан
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил участника специальной военной операции из Республики Дагестан, который в отпуске выполняет свою миссию. Военный из Дагестана в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ рассказал главе государства, что во время отпусков он всегда проводит встречи со школьниками, молодыми инициативными ребятами, с теми, с кем может поделиться опытом и рассказать о том, что их интересует. "Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию. Вам всего самого доброго, вам, вашим близким, односельчанам, ну и, конечно, тем вашим товарищам, с которыми вы вместе выполняете боевые задачи. Всего вам доброго, обнимаю вас, до свидания, удачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250402/putin-2008904073.html
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россия, республика дагестан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин
Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана
Путин поблагодарил участника спецоперации из Дагестана за работу в отпуске