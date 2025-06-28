https://ria.ru/20250628/putin-2026023067.html

Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил

Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил - РИА Новости, 28.06.2025

Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил

Президент России Владимир Путин пожелал участникам СВО всех религий России, чтобы Бог их хранил. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:36:00+03:00

2025-06-28T15:36:00+03:00

2025-06-28T15:36:00+03:00

религия

россия

республика дагестан

владимир путин

день молодежи россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участникам СВО всех религий России, чтобы Бог их хранил. "Вы человек наверняка верующий и представитель ислама. Чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы господь прикрывал. И мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, представителей всех наших религий, которые воют, выполняют боевые задачи по разным направлениям", - сказал Путин, общаясь с главным специалистом многофункционального молодежного центра Республики Дагестан, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html

россия

республика дагестан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика дагестан, владимир путин, день молодежи россии, вооруженные силы рф