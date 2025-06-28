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Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил - РИА Новости, 28.06.2025
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Религия
 
15:36 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin-2026023067.html
Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил
Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил - РИА Новости, 28.06.2025
Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил
Президент России Владимир Путин пожелал участникам СВО всех религий России, чтобы Бог их хранил. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:36:00+03:00
2025-06-28T15:36:00+03:00
религия
россия
республика дагестан
владимир путин
день молодежи россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участникам СВО всех религий России, чтобы Бог их хранил. "Вы человек наверняка верующий и представитель ислама. Чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы господь прикрывал. И мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, представителей всех наших религий, которые воют, выполняют боевые задачи по разным направлениям", - сказал Путин, общаясь с главным специалистом многофункционального молодежного центра Республики Дагестан, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
россия
республика дагестан
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россия, республика дагестан, владимир путин, день молодежи россии, вооруженные силы рф
Религия, Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, День молодежи России, Вооруженные силы РФ
Путин пожелал участникам СВО всех религий, чтобы Бог их хранил

Путин пожелал, чтобы Бог хранил участников СВО независимо от их религий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участникам СВО всех религий России, чтобы Бог их хранил.
"Вы человек наверняка верующий и представитель ислама. Чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы господь прикрывал. И мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, представителей всех наших религий, которые воют, выполняют боевые задачи по разным направлениям", - сказал Путин, общаясь с главным специалистом многофункционального молодежного центра Республики Дагестан, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
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РелигияРоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинДень молодежи РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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