https://ria.ru/20250628/putin-2026022274.html
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан - РИА Новости, 28.06.2025
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан
Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:29:00+03:00
2025-06-28T15:29:00+03:00
2025-06-28T15:29:00+03:00
общество
россия
республика дагестан
владимир путин
день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан. Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из села Хучни, расположенного в Дагестане, пригласил главу государства посетить республику. "Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану - особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства", - сказал Путин. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика дагестан, владимир путин, день молодежи россии
Общество, Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, День молодежи России
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан
Путин заявил, что с удовольствием посетит Дагестан