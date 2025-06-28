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Путин ответил на приглашение посетить Дагестан - РИА Новости, 28.06.2025
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15:29 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin-2026022274.html
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан - РИА Новости, 28.06.2025
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан
Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:29:00+03:00
2025-06-28T15:29:00+03:00
общество
россия
республика дагестан
владимир путин
день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан. Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из села Хучни, расположенного в Дагестане, пригласил главу государства посетить республику. "Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану - особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства", - сказал Путин. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
россия
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общество, россия, республика дагестан, владимир путин, день молодежи россии
Общество, Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, День молодежи России
Путин ответил на приглашение посетить Дагестан

Путин заявил, что с удовольствием посетит Дагестан

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан.
Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из села Хучни, расположенного в Дагестане, пригласил главу государства посетить республику.
«
"Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану - особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства", - сказал Путин.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
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ОбществоРоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинДень молодежи России
 
 
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