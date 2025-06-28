https://ria.ru/20250628/putin-2026022274.html

Путин ответил на приглашение посетить Дагестан

Путин ответил на приглашение посетить Дагестан - РИА Новости, 28.06.2025

Путин ответил на приглашение посетить Дагестан

Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:29:00+03:00

2025-06-28T15:29:00+03:00

2025-06-28T15:29:00+03:00

общество

россия

республика дагестан

владимир путин

день молодежи россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан. Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из села Хучни, расположенного в Дагестане, пригласил главу государства посетить республику. "Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану - особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства", - сказал Путин. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.

https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html

россия

республика дагестан

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Ольга Фомченкова

общество, россия, республика дагестан, владимир путин, день молодежи россии